Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nádvoří domu Nicolase Cage pohltila zem. Malibu se propadá i na dalších místech

Autor: ,
  18:56
Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9....

Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9. září 2026) | foto: ČTK

Nicolas Cage
Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9....
Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9....
Pohled na okolí domu hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu, před kterým...
11 fotografií
Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina. Podle BBC je dlouhá a široká přibližně devět metrů. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly silné deště spojené s tropickou bouří Marie, která se předtím zformovala jako hurikán. Média neinformují o žádných zraněných.

Obyvatelé v okolí uvedli, že se o vzniku propadliny dozvěděli v pondělí. „V tu chvíli majitelé domů neměli přílišné obavy. Mysleli jsme si, že se to dá dost rychle opravit,“ řekl jeden z místních časopisu Los Angeles. Dodal však, že poté se situace vymkla kontrole.

V úterý brzy ráno místního času došlo k dalšímu sesuvu půdy, který za sebou nechal větší kráter. Propadlina spolkla velkou část parkovacího místa před domem a v díře byl vidět poničený asfalt a beton.

Nicolas Cage se promění v temného Spider-Mana. Seriál bude mít dvě verze

Záchranné složky se na místo následně vydaly kvůli úniku plynu způsobenému kolapsem. Společnost SoCalGas později ujistila, že únik byl zastaven.

Kolem propadliny jsou rozmístěny dopravní kužely a lze vidět, jak se mořské vlny tříštící se na pobřeží valí do díry a opět ustupují pod sloupy, které dům postavený u Tichého oceánu podpírají.

Ke škodě došlo poté, co úřady pro oblast Los Angeles vydaly varování před pobřežními záplavami způsobenými tropickou bouří Marie, která byla předtím hurikánem. Přestože hurikán nezasáhl pevninu, do jižní Kalifornie přinesl déšť a způsobil vysoké vlny.

Úřady v Malibu v ulici, kde má Cage nemovitost, prohlásily nejméně pět domů za nebezpečné pro vstup. Varovaly, že přístup pro záchranné složky je výrazně omezen a oblast může být neprůchodná kvůli rozsáhlému sesuvu části silnice.

Herec dům s výhledem na Tichý oceán v Malibu koupil v roce 2024, uvedl tehdy deník The New York Times.

RECENZE: Bullocková, Kidmanová, fňukání. Hollywood už musí být hodně zoufalý

Cage, který se narodil 7. ledna 1964 v kalifornském Long Beach, má za sebou desítky především akčních filmových rolí. Dvakrát byl nominován na Oscara, kterého získal za ztvárnění alkoholika ve filmu Opustit Las Vegas (1995). Druhou nominaci mu vynesla role spisovatele Charlieho Kaufmana a jeho fiktivního dvojčete Donalda ve filmu Adaptace (2002).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

Nádvoří domu Nicolase Cage pohltila zem. Malibu se propadá i na dalších místech

Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9....

Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina. Podle BBC je dlouhá a široká přibližně devět metrů. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly...

9. září 2026  18:56

Harald byl první korunní princ, který si vzal neurozenou ženu. Pomohla mu jedna věta

Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968.

Norsko se rozloučilo s dlouholetým a oblíbeným králem Haraldem V. Nejstarší evropský monarcha, který stál v čele severského státu přes tři desítky let, má na svém kontě jedno evropské prvenství. Byl...

9. září 2026  16:15

Amal Clooneyová zastínila v Benátkách filmové hvězdy. Jak se udržuje fit?

Amal Clooneyová s manželem Georgem Clooneym (Benátky, 4. září 2026)

Manželka George Clooneyho Amal (48) má úspěšnou právnickou kariéru a je matkou dvou dětí. Na festivalu v Benátkách uchvátila po boku manžela v různých šatech a působila, jako by hvězdou stříbrného...

9. září 2026

Milan Baroš bude trojnásobný otec. S herečkou Vrzalovou čeká první holčičku

Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Bývalý fotbalista Milan Baroš (44) a herečka Aneta Vrzalová (34) se spolu na veřejnosti neukazují, už ale několik let tvoří pár. Nyní se herečka ukázala na tiskové konferenci s těhotenským bříškem....

9. září 2026  12:15

Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026)

Miss Rakousko Lucia Sisicová zemřela ve věku 22 let. Její úmrtí oznámili pořadatelé soutěže Mission Austria, kteří na mladou vítězku zavzpomínali na sociálních sítích. Přesná příčina modelčiny smrti...

9. září 2026  9:10

Marta Jandová ukázala kalhotky i žirafí tejpy. StarDance jí dává pořádně zabrat

Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026)

Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před...

9. září 2026  8:37

Včelka Mája slaví 50 let od premiéry. Gott místo kávy v Německu nazpíval hit

Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu.

Animovaný seriál Včelka Mája, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, si rychle získal srdce dětí nejen v západním Německu. Za svůj úspěch vděčily příhody neposedné včelky,...

9. září 2026

Chtěli mě nachytat nahou, popisuje Lucie Bílá, jak nad ní lítal dron

Lucie Bílá

„Ono to k tomu věku patří, protože člověk má za sebou nějaké příběhy, kotrmelce, starosti a dokáže si představit, co všechno se může stát. Takže jsem teď ve fázi, že mě všechno dojímá. Nejvíc brečím...

9. září 2026

Kateřina Marie Fialová je zamilovaná. Její milý je z herecké rodiny

Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)

Je vyklidněná a spokojená. Ale kdo způsobil v jejím životě tuto rovnováhu, Kateřina Marie Fialová říct nechce. „Soukromý život mám teď v takovém ochranném obalu a až on bude připravený, tak to...

9. září 2026

Princ George nastoupil na Eton. Na školu britských premiérů chodil i William

Princ George na škole Eton College (8. září 2026)

Britský princ George (13) nastoupil na prestižní internátní školu Eton College. Tam před lety studoval také jeho otec William i strýc Harry. Nejstaršího syna v první den školy doprovodili rodiče...

8. září 2026  14:10

Nemohu navždy vypadat jako dítě, brání se kritice Millie Bobby Brownová

Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)

Millie Bobby Brownová se znovu stala terčem debat o svém vzhledu. Dvaadvacetiletá herečka zveřejnila video, v němž představila nový outfit své módní značky Florence by Mills Fashion. Místo oblečení...

8. září 2026  12:12

Koktová promluvila o fotkách dětí na sítích. Nebezpečí nevidí, zakrývání nechápe

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám....

Ornella Koktová (33) se ve svém pořadu Ornella Air, který nabízí pro své předplatitele, vyjádřila ke zveřejňování fotek dětí na sociálních sítích. Sama své tři děti hojně ukazuje na fotkách i videích...

8. září 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×