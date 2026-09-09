Obyvatelé v okolí uvedli, že se o vzniku propadliny dozvěděli v pondělí. „V tu chvíli majitelé domů neměli přílišné obavy. Mysleli jsme si, že se to dá dost rychle opravit,“ řekl jeden z místních časopisu Los Angeles. Dodal však, že poté se situace vymkla kontrole.
V úterý brzy ráno místního času došlo k dalšímu sesuvu půdy, který za sebou nechal větší kráter. Propadlina spolkla velkou část parkovacího místa před domem a v díře byl vidět poničený asfalt a beton.
|
Nicolas Cage se promění v temného Spider-Mana. Seriál bude mít dvě verze
Záchranné složky se na místo následně vydaly kvůli úniku plynu způsobenému kolapsem. Společnost SoCalGas později ujistila, že únik byl zastaven.
Kolem propadliny jsou rozmístěny dopravní kužely a lze vidět, jak se mořské vlny tříštící se na pobřeží valí do díry a opět ustupují pod sloupy, které dům postavený u Tichého oceánu podpírají.
Ke škodě došlo poté, co úřady pro oblast Los Angeles vydaly varování před pobřežními záplavami způsobenými tropickou bouří Marie, která byla předtím hurikánem. Přestože hurikán nezasáhl pevninu, do jižní Kalifornie přinesl déšť a způsobil vysoké vlny.
Úřady v Malibu v ulici, kde má Cage nemovitost, prohlásily nejméně pět domů za nebezpečné pro vstup. Varovaly, že přístup pro záchranné složky je výrazně omezen a oblast může být neprůchodná kvůli rozsáhlému sesuvu části silnice.
Herec dům s výhledem na Tichý oceán v Malibu koupil v roce 2024, uvedl tehdy deník The New York Times.
|
RECENZE: Bullocková, Kidmanová, fňukání. Hollywood už musí být hodně zoufalý
Cage, který se narodil 7. ledna 1964 v kalifornském Long Beach, má za sebou desítky především akčních filmových rolí. Dvakrát byl nominován na Oscara, kterého získal za ztvárnění alkoholika ve filmu Opustit Las Vegas (1995). Druhou nominaci mu vynesla role spisovatele Charlieho Kaufmana a jeho fiktivního dvojčete Donalda ve filmu Adaptace (2002).