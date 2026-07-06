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Zpěvačka Duffy se šestnáct let od únosu a znásilnění vrátila na pódium

Autor:
  14:30
Duffy (červenec 2026)

Duffy (červenec 2026) | foto: Profimedia.cz

Duffy (červenec 2026)
Zpěvačka Duffy (Singapur, 22. března 2009)
Zpěvačka Duffy (Londýn, 8. prosince 2011)
Zpěvačka Duffy (Londýn, 17. listopadu 2010)
14 fotografií
Zpěvačka Duffy (42), která se v roce 2008 proslavila hitem Mercy, vystoupila po šestnácti letech před publikum během utajeného koncertu v Londýně. Z očí veřejnosti zmizela před lety poté, co byla obětí únosu a znásilnění.

Duffy vystoupila v londýnském divadle Hoxton Hall. Na koncert šla zadním vchodem a doprovázel ji bodyguard. Na koncert se dostali jen vyvolení. Před veřejností byl utajen a přítomní diváci měli zakázáno pořizovat jakékoli záznamy a zveřejňovat podrobnosti.

Zpěvačka se už šestnáct let straní veřejnosti poté, co byla zdrogována, unesena, znásilněna a několik dní držena v zajetí. Po letech se s tím svěřila fanouškům, kteří nechápali, kam se držitelka Grammy najednou poděla.

Zdrogovali mě, znásilnili a věznili, prozradila zpěvačka Duffy

„Zajímá vás, proč jsem se nevyzpívala ze své bolesti? Nechtěla jsem světu ukázat smutek ve svých očích. Řekla jsem si: Jak mohu zpívat ze srdce, když je zlomené?“ napsala na sociálních sítích fanouškům v roce 2020.

Až nyní se zpěvačka rozhodla pomalu vrátit ke zpívání. Zveřejnila fotku z nahrávacího studia a slíbila novou desku, na níž bude pracovat s producentem svého prvního alba. Navíc natočila dokument pro Disney+, v němž celý svůj příběh odvypráví.

Duffy (červenec 2026)
Duffy (červenec 2026)
Zpěvačka Duffy (Singapur, 22. března 2009)
Zpěvačka Duffy (Londýn, 8. prosince 2011)
14 fotografií

Popíše svou cestu ke slávě, ale i to, jak ji na oslavě jejích 26. narozenin v restauraci zdrogovali a odvezli do zahraničí, kde byla znásilněna, pak letecky dopravena zpět domů, kde ji drželi v zajetí po dobu čtyř týdnů. Nakonec se jí podařilo uprchnout.

Jméno únosce dosud zpěvačka neprozradila. Bála se, že se jí „zbaví“. Z obavy o život nejprve neohlásila nic na policii, později se na ni ale obrátila. Žádný pachatel ale nebyl nikdy zatčen. Hrůzná zkušenost prý vedla zpěvačku k sebevražedným myšlenkám a pomohla jí až terapie.

duffy

If only I could find the right words to explain how much I’ve missed you all. Working on coming back to you ❤️.
Duffy x

19. května 2026 v 17:03, příspěvek archivován: 6. července 2026 v 13:47
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