Duffy vystoupila v londýnském divadle Hoxton Hall. Na koncert šla zadním vchodem a doprovázel ji bodyguard. Na koncert se dostali jen vyvolení. Před veřejností byl utajen a přítomní diváci měli zakázáno pořizovat jakékoli záznamy a zveřejňovat podrobnosti.
Zpěvačka se už šestnáct let straní veřejnosti poté, co byla zdrogována, unesena, znásilněna a několik dní držena v zajetí. Po letech se s tím svěřila fanouškům, kteří nechápali, kam se držitelka Grammy najednou poděla.
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Zdrogovali mě, znásilnili a věznili, prozradila zpěvačka Duffy
„Zajímá vás, proč jsem se nevyzpívala ze své bolesti? Nechtěla jsem světu ukázat smutek ve svých očích. Řekla jsem si: Jak mohu zpívat ze srdce, když je zlomené?“ napsala na sociálních sítích fanouškům v roce 2020.
Až nyní se zpěvačka rozhodla pomalu vrátit ke zpívání. Zveřejnila fotku z nahrávacího studia a slíbila novou desku, na níž bude pracovat s producentem svého prvního alba. Navíc natočila dokument pro Disney+, v němž celý svůj příběh odvypráví.
Popíše svou cestu ke slávě, ale i to, jak ji na oslavě jejích 26. narozenin v restauraci zdrogovali a odvezli do zahraničí, kde byla znásilněna, pak letecky dopravena zpět domů, kde ji drželi v zajetí po dobu čtyř týdnů. Nakonec se jí podařilo uprchnout.
Jméno únosce dosud zpěvačka neprozradila. Bála se, že se jí „zbaví“. Z obavy o život nejprve neohlásila nic na policii, později se na ni ale obrátila. Žádný pachatel ale nebyl nikdy zatčen. Hrůzná zkušenost prý vedla zpěvačku k sebevražedným myšlenkám a pomohla jí až terapie.