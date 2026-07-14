Duchoslav má strach o nemocnou maminku. Zaměstnává mě to i psychicky, přiznává

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Do Karlových Varů přijel Jan Antonín Duchoslav kvůli novému filmu Olgy Lounové Brigáda. „Je to taková teenage komedie, která přináší ovšem pár myšlenek k zamyšlení. Natáčení bylo skvělé, bylo to hodně punkové, ale výborně jsme se bavili. Ta parta byla skvělá, všichni dělali všechno,“ popsal herec.
Práci na snímku si pochvaloval. „Fakt se mi to moc líbilo. Byla to zase příjemná práce po dlouhé době,“ přiznal Duchoslav, kterého diváci dodnes neodmyslitelně spojují především s rolí Vikyho Cabadaje v komedii Sněženky a machři.
Na festival herec nedorazil sám, společnost mu dělala partnerka Hedvika Peterková. Na otázku, zda je mu psychickou oporou, reagoval s humorem. „Od zaparkování auta jsem ji skoro neviděl, takže v tomhle smyslu to podpora není,“ smál se. „Ale je tady se mnou. Udělali jsme si z toho takový výlet.“
Vážnější téma přišlo ve chvíli, kdy se rozhovor stočil ke zdraví. Duchoslav upřesnil, že zdravotní problémy se netýkají přímo jeho. Starosti mu však dělá maminka. „Má trošku peripetie se zdravím, takže mě to občas zaměstná. Nejenom fyzicky, ale i psychicky, samozřejmě, protože o ni mám obavy a snažím se jí pomoct,“ svěřil se.
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Rok 2026 podle něj nezačal úplně ideálně také kvůli jeho velké vášni, lyžování. „V letošní zimě jsem toho odlyžoval po dlouhé době poměrně málo. Na druhou stranu se mi ale docela zadařilo v jiných věcech,“ uvedl. Dosavadní průběh roku tak nakonec hodnotí jako „standardně příjemný“.
Přestože je jeho život spojený s řadou změn, za nijak výjimečný ho nepovažuje. „Myslím, že mám úplně normální život jako všichni kolem mě. Starosti, peripetie, ne vždy se všechno zdaří podle plánu,“ řekl. Změny podle něj zároveň dokážou život oživit. „Já si nestěžuju.“
S označením filmová ikona se Duchoslav ani po letech úplně neztotožňuje. „Trošku s tím bojuju, protože si nepřikládám takovou váhu, že bych měl být ikona. Ten dojem sám ze sebe nemám, proboha,“ reagoval.
Popularitu vnímá jako minci se dvěma stranami. „Někdy je příjemné být známý a někdy je to i velmi nepříjemné. Člověk se s tím musí naučit žít,“ míní herec. Sám se prý snaží zůstávat optimistou. „Dívám se na věci pozitivně. Prostě přijímám to tak, jak to přichází,“ dodává.