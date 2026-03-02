Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

Modelku i s pětiměsíční dcerou Aurorou evakuovali do suterénu hotelu. „Aktivně sledujeme informace a instrukce. Věříme, že se situace co nejdříve stabilizuje a budeme se moci vrátit co nejdříve domů,“ řekla světová vítězka soutěže krásy, která viděla výbuch na vlastní oči.
V Dubaji vlastní nemovitost a pobývá několik měsíců i slovenský producent Jaro Slávik. Ten sledujícím na Instagramu popsal, jak je Dubaj terčem ostřelování. „To není vůbec příjemné, zejména když rakety létají přímo nad částí, kde bydlíte,“ řekl s tím, že nedaleko jeho domu je přístav, který byl také jedním z cílů útoků. Protivzdušná obrana podle Slávika ovšem funguje skvěle a vláda byla na vše připravená informuje o dění. Producent se díky známým přesunul do menšího města, které není ostřelováno.
O víkendu fotku z Dubaje sdílel také herec David Prachař. Na snímku je se synem Františkem, dcerou Josefínou a jejím přítelem Tomem Seanem Pšeničkou.
V Dubaji uvízla také podnikatelka Tamara Kotvalová. „Jsem tu se synem a jeho přítelkyní v hotelu Al Naseem Jumeirah, v 5. patře. Hotel nemá kryt, ani garáž, tak jsme strávili noc na požárním schodišti,“ cituje Blesk podnikatelku, které se přezdívá „královna Pařížské“. „Do našeho hotelu evakuovali turisty z Burj Al Arab, když byl zasažen. Lidé spali na chodbách a na toaletách s malými dětmi. Neustále přelétávají stíhačky, drony a máme zákaz vycházení z hotelu...“
Kvůli útoku na Írán a s ním souvisejícím odvetným opatřením v okolních zemích uvízli někteří i v dovolenkových destinacích. Zpěvačka Lenka Nový je na Srí Lance a vrátit se měla právě přes Dubaj. Z plánované dovolené s dcerou se tak stal nečekaný pobyt bez jasného data návratu. Kvůli uzavření leteckého prostoru nad částí Blízkého východu zůstávají momentálně na ostrově.
Na svou smůlu v souvislosti s útoky si postěžoval fotbalista David Limberský. Sledujícím na sociálních sítích prozradil, že nedávno koupil nemovitost v Dubaji. „Je super, že jsem si včera pořídil apartmán v Dubaji. Teď tam dopadají rakety. Kdybyste chtěl někdo poradit, jak investovat, dejte mi vědět,“ napsal v příbězích na Instagramu.