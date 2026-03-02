Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

  9:23
Kvůli útokům na Blízkém východě spousta lidí uvízla v Dubaji, případně v dovolenkových destinacích, protože se přes Dubaj měli vracet. Mezi známými tvářemi, které zažily ostřelování, je například Miss World 2023 Krystyna Pyszková.
Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik

Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik | foto: Koláž iDNES.cz

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)
Krystyna Pyszková na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)
Krystyna Pyszková se pochlubila dcerou Aurorou. (17. září 2025)
Krystyna Pyszková
42 fotografií

Modelku i s pětiměsíční dcerou Aurorou evakuovali do suterénu hotelu. „Aktivně sledujeme informace a instrukce. Věříme, že se situace co nejdříve stabilizuje a budeme se moci vrátit co nejdříve domů,“ řekla světová vítězka soutěže krásy, která viděla výbuch na vlastní oči.

slavikjaro
1. března 2026 v 12:04, příspěvek archivován: 2. března 2026 v 9:14
V Dubaji vlastní nemovitost a pobývá několik měsíců i slovenský producent Jaro Slávik. Ten sledujícím na Instagramu popsal, jak je Dubaj terčem ostřelování. „To není vůbec příjemné, zejména když rakety létají přímo nad částí, kde bydlíte,“ řekl s tím, že nedaleko jeho domu je přístav, který byl také jedním z cílů útoků. Protivzdušná obrana podle Slávika ovšem funguje skvěle a vláda byla na vše připravená informuje o dění. Producent se díky známým přesunul do menšího města, které není ostřelováno.

O víkendu fotku z Dubaje sdílel také herec David Prachař. Na snímku je se synem Františkem, dcerou Josefínou a jejím přítelem Tomem Seanem Pšeničkou.

davidprachar59
28. února 2026 v 21:01, příspěvek archivován: 2. března 2026 v 9:32
V Dubaji uvízla také podnikatelka Tamara Kotvalová. „Jsem tu se synem a jeho přítelkyní v hotelu Al Naseem Jumeirah, v 5. patře. Hotel nemá kryt, ani garáž, tak jsme strávili noc na požárním schodišti,“ cituje Blesk podnikatelku, které se přezdívá „královna Pařížské“. „Do našeho hotelu evakuovali turisty z Burj Al Arab, když byl zasažen. Lidé spali na chodbách a na toaletách s malými dětmi. Neustále přelétávají stíhačky, drony a máme zákaz vycházení z hotelu...“

Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik
Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)
Krystyna Pyszková na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)
Krystyna Pyszková se pochlubila dcerou Aurorou. (17. září 2025)
42 fotografií

Kvůli útoku na Írán a s ním souvisejícím odvetným opatřením v okolních zemích uvízli někteří i v dovolenkových destinacích. Zpěvačka Lenka Nový je na Srí Lance a vrátit se měla právě přes Dubaj. Z plánované dovolené s dcerou se tak stal nečekaný pobyt bez jasného data návratu. Kvůli uzavření leteckého prostoru nad částí Blízkého východu zůstávají momentálně na ostrově.

Na svou smůlu v souvislosti s útoky si postěžoval fotbalista David Limberský. Sledujícím na sociálních sítích prozradil, že nedávno koupil nemovitost v Dubaji. „Je super, že jsem si včera pořídil apartmán v Dubaji. Teď tam dopadají rakety. Kdybyste chtěl někdo poradit, jak investovat, dejte mi vědět,“ napsal v příbězích na Instagramu.

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

28. února 2026  10:10

Utekl jsem rodičům a zpil se pod obraz, vzpomíná Ivan Vodochodský

Ivan Vodochodský (11. února 2026)

Přihlížel velkolepé prezentaci nové reality show televize Prima Asia Express, jejíž účastníci zavedou diváky do Laosu, Thajska a Kambodže a přitom si vybavil, že sám se v mládí dostal nejvýše do...

28. února 2026

