Dua Lipa se o svou kondici nestará pouze kvůli vzhledu. Během koncertů zpívá, tančí a tráví dlouhé hodiny na pódiu, takže potřebuje sílu, výdrž a dobrou fyzičku.
„Vždycky si udělám čas na pořádný trénink, ať jsem kdekoli na světě,“ uvedla v rozhovoru pro Vogue. Jednou z jejích oblíbených aktivit je reformer pilates, při kterém posiluje celé tělo. Důležitý je pro ni silný střed těla, který využívá nejen při samotném cvičení, ale především při náročných vystoupeních plných tance a pohybu.
Pilates ale není jediným způsobem, kterým se zpěvačka udržuje v kondici. Do svého režimu zařazuje také jógu, posilování s činkami a taneční tréninky. Během fyzicky náročných období na turné má velmi nabitý program a na pohyb se snaží najít čas i mezi jednotlivými koncerty. O své tělo se podle vlastních slov stará podobně jako sportovci.
|
Dua Lipa má sexy mladší sestru. Rina Lipa dobývá módní průmysl
Když jí nezbývá čas na delší trénink, snaží se alespoň protáhnout nebo zařadit do diáře dvacet minut jógy. Pohyb pro ni není pouze způsobem, jak zůstat ve formě. Pomáhá jí také vypořádat se se stresem a udržet si psychickou pohodu.
V jídle není Dua Lipa zastánkyní přísných zákazů. V rozhovoru pro britský Vogue uvedla, že se snaží nic si neodpírat, a otevřeně mluvila o své lásce k jídlu. Při cestování si ráda předem vytipuje restaurace, které chce navštívit. Gastronomie je podle ní jednou z pozitivních věcí, které k cestování patří.
Dua Lipa také vaří, ráda si připravuje misku (bowl) s lososem, hnědou rýží, pikantní majonézou, nakládanou zeleninou, okurkami a teriyaki omáčkou. Mezi její oblíbená domácí jídla patří také kuřecí stehna s hráškem nebo chřestem, pochutná si na těstovinách s tuňákem, kapary, chilli, česnekem a petrželkou. Mezi další jídla, která si připravuje pravidelně, zařadila čočku, míchaná vejce nebo sendvič s vaječnou pomazánkou.
Když je na turné, přizpůsobuje jídlo svým vystoupením. Před koncertem podle svých slov volí například steak se zeleninou a vyhýbá se alkoholu a příliš pálivým pokrmům.
Mezi její velmi oblíbená jídla patří takzvaný „Cal’s Caff“, který jí doma připravuje její manžel Callum Turner. Jde o pořádně vydatnou britskou snídani. Její základ tvoří opečené crumpety, tedy nadýchané kynuté placky podobné lívancům, s máslem a slanou kvasnicovou pomazánkou Marmite. Nechybějí vejce, slanina, klobáska, rajčata, houby ani avokádo. Dua Lipa tuto snídani ohodnotila plným počtem deseti bodů z deseti.
S britským hercem Callumem Turnerem začala zpěvačka chodit na začátku roku 2024. Zasnoubení pár potvrdil v červnu 2025 a v roce 2026 svůj vztah zpečetil svatbou.
|
Dua Lipa mě rozhodila, mluvila jsem na ni česky a hledala Kazmu, vzpomíná Farna
Dvojice si nejprve řekla ano při komorním civilním obřadu 31. května 2026 v londýnském Old Marylebone Town Hall. O několik dní později následovala velká svatební oslava v Itálii. Ta se konala 6. června ve Ville Valguarnera nedaleko Palerma na Sicílii.
Dua Lipa později v rozhovoru pro italský Vogue popsala svatbu jako velmi výjimečný a kouzelný okamžik a přiznala, že jí manželství přineslo také nový zdroj inspirace pro tvorbu. Zatímco dříve často čerpala z touhy po lásce nebo ze zlomeného srdce, nyní ji zajímají také klidnější a každodenní stránky partnerského života.
„Cítím se doma všude tam, kde je Callum,“ řekla o svém manželovi a dala najevo, že si oba velmi rozumějí a podporují se vzájemně ve svých pracovních povinnostech.
Dua Lipa se během několika let zařadila mezi nejúspěšnější popové zpěvačky současnosti. Výrazný průlom přišel v roce 2017, kdy vydala debutové album Dua Lipa. Jedním z největších hitů desky se stala skladba New Rules, která se dostala na první místo britské singlové hitparády.
Mezi její další známé písně patří Don’t Start Now, Levitating, Physical, IDGAF nebo One Kiss, kterou nahrála společně s Calvinem Harrisem. Z novější tvorby pak bodovaly například skladby Houdini a Training Season. V roce 2024 vydala třetí studiové album Radical Optimism, které se dostalo na první místo britské albové hitparády a uspělo také v řadě dalších zemí.
Na svou pražskou zastávku zpěvačka jen tak nezapomene. V květnu 2025 vystoupila dvakrát v pražské O2 areně. Během prvního koncertu překvapila české publikum, když zazpívala v češtině hit Na ostří nože od Ewy Farne. Česká zpěvačka tehdy koncert sledovala z hlediště. O den později ji Dua Lipa pozvala přímo na pódium a zazpívaly píseň společně.
Zpěvačka si během návštěvy Prahy užila také samotné hlavní město. Na sociálních sítích sdílela záběry z noční Prahy a zavítala například na Staroměstské náměstí nebo Karlův most.