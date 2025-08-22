Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Úspěšné jsou i její koncerty, koncem letošního května se Dua Lipa premiérově představila českému publiku na dvou vyprodaných vystoupeních v pražské O2 areně, kde do svého repertoáru nečekaně zařadila i hit Na ostří nože od české zpěvačky Ewy Farne, se kterou si ho také později osobně na pódiu zazpívala.
Hudební nadání zdědila Dua Lipa nejspíš po otci, který hrál v Kosovu v kapele. Zpěvačka a modelka začínala s převzatými hity, své coververze slavných písniček zveřejňovala na YouTube. Průlom pak zaznamenala v roce 2017 písní New Rules, s níž premiérově dosáhla na první příčku britské hitparády.
Singl One Kiss s Calvinem Harrisem se o rok později stal celosvětovým hitem a získal i cenu Brit Award za píseň roku. V roce 2021 pak Dua Lipa britské hudební ceny ovládla, získala ocenění pro nejlepší britské album za desku Future Nostalgia i pro nejlepší umělkyni.
|
Zpěvačka Dua Lipa získala kosovské občanství, popová hvězda už má celkem tři
Nynější celosvětové turné podporuje její třetí studiové album Radical Optimism, které vyšlo v květnu 2024. Časopis Variety nahrávku označil za radostný výbuch popového důvtipu.
„Chtěla jsem zachytit podstatu mládí, zábavy, svobodného ducha. V porovnání s předchozí nahrávkou Future Nostalgia byly práce na tomto albu mnohem uvolněnější. Neměla jsem žádný jasně daný rámec, toužila jsem experimentovat a vyzkoušet si něco nového,“ řekla zpěvačka.
Dua Lipa se kromě hudby věnuje i modelingu, koncem loňského roku se po roční známosti zasnoubila s o pět let starším britským hercem a modelem Callumem Turnerem (35).
Zpěvačka a herec, který je znám třeba rolí Thesea Scamandera ve filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny a Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství, se spolu poprvé objevili na veřejnosti jako pár v lednu 2024.