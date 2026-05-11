Informovala o tom agentura Reuters. Společnost Samsung se k žalobě odmítla vyjádřit.
Firma podle žaloby umístila na krabice s televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky, což vyvolalo zdání, že Dua Lipa tento produkt podporuje. Součástí žaloby jsou mimo jiné příspěvky na sociálních sítích, podle kterých tato fotografie přiměla spotřebitele k nákupu produktu.
Samsung podle žaloby neautorizovaným použitím fotografie narušuje zpěvačce „identitu značky a obchodní pověst“ tím, že klamně přesvědčuje spotřebitele, že Dua Lipa dané zboží „schvaluje a podporuje“, píše Reuters.
Dua Lipa patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. V loňském roce trojnásobná držitelka cen Grammy poprvé koncertovala v České republice.