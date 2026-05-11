Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Autor: ,
  9:46
Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů (přes 300 milionů korun).
Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026) | foto: AP

Informovala o tom agentura Reuters. Společnost Samsung se k žalobě odmítla vyjádřit.

Firma podle žaloby umístila na krabice s televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky, což vyvolalo zdání, že Dua Lipa tento produkt podporuje. Součástí žaloby jsou mimo jiné příspěvky na sociálních sítích, podle kterých tato fotografie přiměla spotřebitele k nákupu produktu.

Samsung podle žaloby neautorizovaným použitím fotografie narušuje zpěvačce „identitu značky a obchodní pověst“ tím, že klamně přesvědčuje spotřebitele, že Dua Lipa dané zboží „schvaluje a podporuje“, píše Reuters.

Dua Lipa patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. V loňském roce trojnásobná držitelka cen Grammy poprvé koncertovala v České republice.

