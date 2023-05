Chce se mi zvracet z nových kvót pro rozmanitost ve filmech, říká Dreyfuss

„Od roku 2024 budou muset snímky splňovat nové kvóty a pravidla pro zařazení do Oscarů v kategorii Film roku. To znamená, že budou muset mít určité procento herců nebo členů štábu z nedostatečně zastoupených rasových nebo etnických skupin,“ řekla moderátorka Margaret Hooverová v rozhovoru v pořadu Firing Line.

„Jakožto umělci by mi nikdo neměl říkat, že se musím podřídit nejaktuálnější představě o tom, co je to morálka. Musíte nechat život být životem, a to takovým, jaký je. Je mi líto, ale nemyslím si, že existuje nějaká menšina nebo většina, které je třeba takto vyhovět,“ zareagoval Richard Dreyfuss.

V průběhu rozhovoru se mimo jiné také zastal hereckého kolegy Laurence Oliviera, který v roce 1965 ztvárnil postavu Othella s takzvaným „blackface“, tedy obličejem přebarveným na černo, což je další v současnosti velmi diskutovaná věc. Přebarvování pleti je podle mnohých ze strany bělochů velmi nevhodné a uráží nejen uvedené interprety, ale i celou afroamerickou kulturu.

„Olivier byl posledním bílým hercem, který ztvárnil Othella,“ řekl Dreyfuss a dodal, že podle něj ho zahrál naprosto skvěle.

Americká filmová akademie zveřejnila v roce 2020 nové pokyny, které mají tvůrci splnit, aby jejich díla počínaje rokem 2024 získala nárok na Oscara za nejlepší film roku. Hlavním cílem stanovených kvót je rozmanitost.

Normy podle akademiků představují další fázi pětiletého úsilí o podporu rozmanitosti před kamerou i za ní. Pravidla nově stanovují přesná procenta nebo počty herců, produkčních a marketingových pracovníků, stážistů i jiných filmových profesí včetně kameramanů či kostýmních návrhářů, které musí být obsazeny příslušníky jiné než bílé rasy, ženami, lidmi se zdravotním postižením nebo s menšinovou sexuální orientací.

„Věříme, že dané standardy začleňování budou katalyzátorem dlouhodobých zásadních změn v našem průmyslu,“ uvedli ve společném prohlášení prezident akademie David Rubin a generální ředitel Dawn Hudson.

Robert Shaw, Roy Scheider a Richard Dreyfuss ve filmu Čelisti (1975)

Pravidla se nebudou vztahovat na filmy, které se ucházejí o Oscary na ceremoniálu v roce 2021, ale projekty, které chtějí mít šanci v nominacích za čtyři roky, musí splňovat alespoň dva ze čtyř nových standardů.

Akademie tak reagovala na kritiku minulých ročníků, kdy se dočkala nařčení z „příliš bílých Oscarů“, i na současnou vlnu protestů proti rasismu ve Spojených státech. Přitom od roku 2015 se počet žen a zástupců jiné než bílé rasy v členské základně akademie zdvojnásobil.

Novou strategii americké profesní organizace podpořila vzápětí také filmová akademie ve Velké Británii. „Máme velmi podobné podmínky ohledně cen za britský film a za britský debut už od roku 2016, každý rok je kontrolujeme a rozšiřujeme,“ prohlásil za britskou akademii Marc Samuelson.

