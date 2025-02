„V srpnu loňského roku jsem se rozhodla být věrná sama sobě. Zahájila jsem hormonální substituční terapii a bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy mohla udělat,“ píše na Instagramu Draven Bennington.

Vyjádřil hlubokou vděčnost za podporu rodiny a přátel, přičemž zvlášť poděkoval své matce. „Miluji každého z vás, kdo mi projevujete lásku a úctu a vidíte mě takovou, jaká skutečně jsem. Děkuji ti, mami. Vždy jsi mě bezmezně milovala. Jsem šťastná, že jsem tvoje dítě. Díky vám, oběma rodičům, jsem se naučila milovat samu sebe. A právě to je důvod, proč už nechci dál skrývat, kým se doopravdy cítím být,“ dodává.

O několik dní později se podělil o svou radost z vlny podpory ze strany fanoušků. „Pobrečela jsem si, když jsem četla všechna ta vaše laskavá slova. Všichni jste mi svými vzkazy rozjasnili srdce a duši,“ napsal syn zesnulého zpěváka Linkin Park v příspěvku ze 17. února. „Dokazujete, že láska vždy vyhraje a zastíní veškerou nenávist!“

Draven také povzbudil všechny, kdo procházejí podobnou zkušeností „Nejste v tom sami! Zasloužíte si být vidět. Doufám, že spousta lidí tohle bude vnímat jako cennou lekci o lásce.“

Ve svém příspěvku také uvedl, že nyní preferuje ženská zájmena (ona/její) a že si ponechá jméno Draven. „Neumím si představit lepší jméno, je docela androgynní. Mnoho lidí se ptá na moji orientaci. Je to takto – nacházím se na spektru bisexuální/pansexuální, ale ještě úplně nevím, s čím se nejvíc ztotožňuji,“ dodává.

Dravenina matka Samantha na slova svého dítěte reagovala v komentářích třemi srdíčky a zprávou: „Miluji tě.“ Jeden z fanoušků Chestera Benningtona vzkázal: „Chester by tě teď jistě ohromně podporoval a hledal by všechny způsoby, jak by ti pomohl cítit se dobře. Jsem na tebe hrdý!“ Jiní fanoušci tak nadšeni nejsou. „To by měl z tebe táta opravdu velkou radost. Ještě, že už tu není a nevidí to. Co se to děje s dnešním světem a lidmi, hrůza,“ píše další sledující.

Samantha často sdílí momentky se svým dítětem na Instagramu. V listopadu věnovala Dravenovi dojemný příspěvek. „Jsi ta nejkrásnější duše a neustále mě učíš nové věci. Vím, že jako rodiče nikdy nepřestaneme růst a učit se z života s našimi dětmi. Děkuji, že se mnou sdílíš tuhle divokou jízdu! Jsem za tebe nesmírně vděčná a moc tě miluji,“ napsala v listopadu.

Chester Bennington spáchal sebevraždu v červenci 2017. Policie našla tělo zpěváka bez známek života v jeho domě v Los Angeles (více zde).

Hudebník měl s expřítelkyní Elkou Brandovou syna Jaimeho a adoptoval také jejího chlapce Isaiaha. Ze vztahu se Samanthou Olitovou měl syna Dravena. V roce 2006 se oženil s modelkou Talindou Bentleyovou, s níž měl syna Tylera a dcerky Lilly a Lilu.