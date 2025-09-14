To už je moc, čílí se diváci. Divadlo upozorňuje, že v Drákulovi se objeví krev

Adaptace románu Brama Stokera od režisérky Morgan Lloyd Malcolmové podle divadla může návštěvníky rozrušit. Fanoušci podobného žánru ale namítají, že právě to je účel hororových her.
Upozornění divadla kromě krve zahrnuje scény s genderově podmíněným násilím, náznaky sexuálního útoku, smrtí dětí i ztrátou blízkých. V seznamu upozornění nechybí ani únos, použití zbraní nebo zmínky o oběšení. Návštěvníci dokonce dostávají kontakty na krizové linky, pokud by je představení příliš rozrušilo.
Lyric Theatre zdůrazňuje, že cílem je citlivě připravit diváky na představení. To je přístupné pouze návštěvníkům starším 13 let.
Kritici ale namítají, že podobné výjevy k hororu jednoduše patří. „To je přece Shakespeare, největší dramatik na světě,“ rozčiloval se herec Brian Blessed v souvislosti s podobným upozorněním na Hamletovi v londýnském National Theatre. Divadelní šéfové podle něj divákům ubírají možnost zažít hru tak, jak byla napsána.
Drákulův příběh vyšel poprvé už v roce 1897 a stal se základem celého žánru upírské fikce. Jeho nejslavnější filmovou podobu vtiskl Christopher Lee, který v 60. letech zosobnil hraběte ve filmu Dracula Has Risen From The Grave.