Obě děti před světem médií chránila, nikdy nezveřejňovala jejich fotografie. Proto bylo překvapením, když se Lucas zničehonic objevil ve Snídani na Nově. Dostal se tam díky své zálibě, kterou je meteorologie.
„Je vášnivým fotografem bouří a některé lidi to zaujalo, tak ho oslovili, jestli by se s nimi nechtěl o svoje záběry podělit. Ale byli jsme domluveni, že ho nikdo nebude představovat jako mého syna. Kdyby pouze řekli jeho jméno, nikoho by nenapadlo, že ke mně patří. Ale bohužel se to profláklo,“ vypráví Lucie Borhyová, která Lucase podporuje, ale jeho vášeň nesdílí.
„Nemám bouřky ráda, vždycky jsem se jich bála. Lucas když zjistí, že se někde nějaká blíží, vezme kolo a jede za ní. A já jsem z toho nešťastná. Nasednu do auta a hledám ho po polích. Naštěstí je rozumný, zbytečně neriskuje a ví, kam si stoupnout, aby byl v bezpečí,“ říká o synovi.
Ke své vášni přišel teprve přede dvěma roky. „Byli jsme na procházce, když ho zaujaly na obloze zajímavé mraky. Pozoroval je, nějak se mu to zalíbilo a začal se tím hrozně zabývat. Během krátké doby se dostal do úplně jiných dimenzí a je v tom oboru velmi šikovný. Dělá si vlastní předpovědi počasí,“ říká tak, aby na syna neprozradila příliš, protože to nemá rád. Sama ho pak seznámila s meteoroložkou Dagmar Honsovou, ve které našel odborného konzultanta.
Zatím je na gymnáziu, ale vysokou školu by chtěl studovat právě se zaměřením na meteorologii. O práci v televizi však zájem nemá. Napůl je Řek a se svojí řeckou rodinou, do níž patří spousty bratranců a sestřenic, je v pravidelném kontaktu. Jeho otec Nico dělí svůj život mezi obě země a podniká v cestovním ruchu.
„My jsme se s partnery na výchově dětí vždycky shodli,“ říká moderátorka. „Po rozchodu je to mezi partnery vždycky trochu divoké, ale snažili jsme se, aby to naše děti nezasáhlo. Naštěstí jsme si všechno mezi sebou vykomunikovali rychle a od té doby to máme v pohodě,“ prozradila Borhyová, která už dlouhá léta žije s právníkem Michalem Smečkou.
Jednu chvíli přemýšlela i o třetím dítěti, ale tato úvaha už není aktuální i vzhledem k věku moderátorky. Neplánuje ale ani sňatek. „Teď určitě ne, a jestli v budoucnu, to se nechám překvapit,“ usmívá se.
Lucase zatím zajímá víc meteorologie než holky, ale Lucie je připravená na všechno. I na to, že může Česko opustit a odstěhovat se do rodné země svého otce. „Určitě mu dám volnost, ať si sám vybere, kam ho srdce bude táhnout. A proč ne zrovna Řecko? Aspoň bych měla kam jezdit,“ říká.
Do Řecka ji ale pravidelně zve i Nico, jehož otec tam má síť hotelů. Lucas však aktuálně uvažuje spíš o destinacích, kde by mohl potkat pořádnou bouřku. „Když jsme plánovali, kam bychom jeli na dovolenou, říkal, že by rád někam do Ohia, do Texasu, tam kde jsou ty největší. Chtěl by zažít i tornádo,“ prozrazuje Borhyová.
Dceru zajímají stejné věci jako ji v mládí. Chodí do dramatického kroužku a sportuje. Dělá padel, jezdí na kole, bruslí a hraje tenis. Přivedl ji k němu její otec Michal Hrdlička, jehož manželkou je tenistka Karolína Plíšková. Linda se mu ale nevěnuje na závodní úrovni.
„Michal ji do ničeho netlačí, v tom jsme stejní. Dáváme jí možnost všechno si vyzkoušet a necháváme na ní, aby si vybrala, co ji bude bavit,“ vypráví Borhyová s tím, že Linda miluje tanec, ráda i zpívá, a protože má dobrou slovní zásobu, zkouší si doma moderování. Je podobná své matce, má modré oči a blonďaté vlasy. A stejně jako Borhyová miluje módu.
Od Lucie pak dostává kabelky, které moderátorka navrhuje pro českou značku Vuch už třetím rokem. Sama nosí nejrůznější velikosti, crossbody, ve které má jen to nejnutnější a k ní větší kabelu, do které se vejde i krabička se svačinou.
„Já si nosím do práce svoje jídlo, protože mi chutná to, co si sama uvařím. Jsem prostě krabičková,“ směje se. „Mám ráda extravagantní kousky, ale vím, že české ženy tíhnou naopak ke klasice, takže moje návrhy jsou vždycky v něčem osobité, ale zároveň konzervativní,“ popisuje. Starší kolekci pak předává svojí dceři. Oblíbila si hlavně panenku Vuchku, která zdobí kabelku v podobě přívěsku.
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1. listopadu 2024