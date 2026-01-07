Dorota Nvotová má rakovinu prsu. Chystám se na mastektomii, oznámila

„Mám rakovinu. Zní to hrozně. Vůbec si na to nemůžu zvyknout,“ napsala Nvotová na sociální síť s tím, že poslední měsíc dojíždí na onkologii a nyní ji čeká mastektomie, tedy odstranění prsní žlázy.
„Pořád jsem v šoku. Mám rakovinu prsu, ležím v nemocnici a zítra mě budou operovat. Chystám se podstoupit mastektomii – odstranění celé mléčné žlázy. Naštěstí jsem teprve v počátečním stádiu – DCIS. Přesto je potřeba odstranit celé prso, protože buňky se šíří všude,“ vysvětlila Nvotová.
|
Zbývá vám den života, řekl mi lékař. Loučila jsem se s mámou, říká Nvotová
„Ale to je to nejmenší, když to zvládla Angelina (Jolie), zvládnu to také. Těším se na ty silikony (pak jednou),“ dodala s humorem, ale vzápětí přiznala, že má strach. A to především z narkózy, protože trpí vysokým krevním tlakem, bere léky na ředění krve a má za sebou plicní embolii, kterou prodělala v Nepálu.
Tam v minulosti chytila tyfus, kvůli kterému se ocitla v ohrožení života. „Celý život se bojím smrti, ale když se toto dělo, paradoxně jsem se nebála. Měla jsem totiž pocit, že to nejhorší nepřijde,“ vysvětlila už dříve s tím, že se z těžké nemoci doprovázené vysokými horečkami nakonec po půl roce úplně dostala.
Dorota Nvotová se narodila slavným rodičům, herečce Anně Šiškové a skladateli Jaro Filipovi. Otec odešel od její matky už před Dorotiným narozením. První dva roky tak vyrůstala jen s matkou, která si potom našla nového partnera, režiséra Juraje Nvotu.
Je známá z filmů Děvčátko nebo Perníková věž. Byla třikrát vdaná. Poprvé za muzikanta Whiskyho (vlastním jménem Miloslav Láber), podruhé za Angličana Johna Rowetta. Potřetí se rozváděla s Martinem Luteránem, se kterým má syna Filipa.
|
9. března 2022