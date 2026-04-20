„Moje rituální neděle na plovárně. A já se ještě stále stydím v převlékárně,“ přiznala Dorota Nvotová hned v úvodu víkendového příspěvku na Facebooku. Zatímco mezi blízkými o své nemoci mluví bez ostychu, v anonymním prostředí má stále obavy z reakcí okolí. „Nemám problém, když ‚je to vidět‘ v prostředí, kde ‚všichni vědí‘. Ale v tiché intimitě ženské převlékárny se bojím,“ popsala.
Její strach se často točí hlavně kolem představ, jak by mohli reagovat ostatní. „Co když vejde nějaká paní s malou holčičkou? Já řeknu, že mi nemoc vzala prso?“ přemýšlí. Herečka a režisérka se obává i nečekaných reakcí cizích lidí nebo soucitných pohledů.
Nvotová v příspěvku detailně přiblížila také praktickou stránku života s protézou. „Rychle dolů – protetická podprsenka s umělým prsem, rychle na sebe – protetické plavky. Hlavně ať to stihnu rychle, než sem někdo přijde,“ popsala momenty ze šatny.
Zmínila také finanční náročnost speciálních pomůcek, které používá. „Protetické plavky 120 eur, prosím pěkně. K tomu podprsenka (a chcete aspoň dvě, že) 70 eur. Nic jiného ta „kuřecí prsa“ neudrží. Nedá se to nijak obejít. Šijí to v Německu a je to drahé. A pevné. A kvalitní. Protože nechcete pořád myslet na to, že když zvednete ruku, vypadne vám prso,“ vysvětluje.
Ani ve vodě při plavání její myšlenky neutichají. „Vidí to ostatní?“ ptá se sama sebe, když přemýšlí, jestli si někdo všimne rozdílu mezi umělým a pravým prsem. A dodává, jak se snaží odvést pozornost: „Když je někdo ve vodě těsně vedle mě, vydechnu a udělám hodně bublinek. Ať to nevidí.“
Velmi otevřeně mluví i o vlastním vnímání těla. „Někdy se večer před zrcadlem sama sebe leknu,“ přiznává. Zároveň ale ukazuje i snahu přijmout realitu a fungovat dál. „Přes den na to naopak většinou úplně zapomenu. Sejde z očí, sejde z mysli,“ dodává.
Dorota Nvotová počátkem ledna oznámila, že má rakovinu a následně podstoupila mastektomii, tedy odstranění prsní žlázy. Slovenská herečka a hudebnice se narodila slavným rodičům, herečce Anně Šiškové a skladateli Jaro Filipovi. Otec odešel od její matky už před Dorotiným narozením. První dva roky tak vyrůstala jen s matkou, která si potom našla nového partnera, režiséra Juraje Nvotu.
Je známá z filmů Děvčátko nebo Perníková věž. Byla třikrát vdaná. Poprvé za muzikanta Whiskyho (vlastním jménem Miloslav Láber), podruhé za Angličana Johna Rowetta. Potřetí se rozváděla s Martinem Luteránem, se kterým má syna Filipa.