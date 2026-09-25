Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Při plavání mi prasklo prso, prozradila Dorota Nvotová

Autor:
  11:51
Anna Šišková a dcera Dorota Nvotová

Anna Šišková a dcera Dorota Nvotová | foto: Profimedia.cz

Dorota Nvotová ukázala foto v plavkách s protetickou podprsenkou a umělým prsem...
Dorota Nvotová
Dorota Nvotová
Dorota Nvotová
21 fotografií
Slovenská zpěvačka a herečka Dorota Nvotová (43), která letos podstoupila kvůli rakovině prsu mastektomii, otevřeně popsala další komplikaci spojenou s životem po operaci. Při plavání jí praskla prsní protéza. Podle Nvotové nebyla určena pro použití ve vodě, speciální plaveckou variantu si však musí pacientky na Slovensku hradit samy.

„Byla jsem si pro nové prso, protože to předchozí mi prasklo. V bazénu mi prasklo, protože nebylo určené na plavání,“ popsala Nvotová ve videu na sociálních sítích.

Plavání jí přitom lékaři doporučili kvůli lymfedému, který se u ní objevil po léčbě rakoviny. Podle jejích slov pohyb ve vodě výrazně zmírňuje otok ruky i bolest.

nvotovadorota

Prasklo mi prso. Stálo ma to 45 eur. Zachvíľu mi prasknú aj nervy. Tento štát má pacientky s rakovinou prsníka na háku. Tak budem bliakať kým sa to nezmení!!

21. září 2026 v 13:55, příspěvek archivován: 25. září 2026 v 10:15
oblíbit odpovědět uložit

Problém je podle dcery herečky Anny Šiškové v tom, že zatímco běžnou prsní protézu může pacientka získat s příspěvkem zdravotní pojišťovny, speciální protézu určenou do vody si musí koupit sama. Nvotovou nová stála 50 eur.

„A takhle si my pacientky s rakovinou prsu žijeme,“ komentovala s rozhořčením další výdaj spojený s léčbou. Upozornila také, že pravidelně cestuje do Rakouska pro Tamoxifen, který užívá v rámci další léčby.

Dorota Nvotová ukázala protetickou podprsenku s umělým prsem. Je to vidět? ptá se

O praktických i psychických dopadech mastektomie mluví Dorota Nvotová otevřeně už několik měsíců. Na jaře například ukázala protetickou podprsenku a popsala, jak složité pro ni byly první návštěvy bazénu a převlékání ve společných šatnách. Speciální protetické plavky ji podle tehdejšího příspěvku stály 120 eur a jedna podprsenka přibližně 70 eur. Mluvila také o obavách z reakcí okolí a o tom, jak se po odstranění prsu vyrovnává s proměnou vlastního těla.

Nvotová oznámila diagnózu rakoviny prsu letos v lednu. Lékaři u ní zachytili onemocnění v časném stadiu, kvůli rozsahu změn v prsní žláze ale doporučili odstranění celého prsu. Operaci následně podstoupila a od té doby o průběhu léčby i každodenním životě onkologické pacientky pravidelně informuje své sledující.

9. března 2022
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

Marta Dancingerová

Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...

S kým žije David Copperfield? Modelky střídal roky, s Češkou má dvě děti

David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO...

V minulosti prošly jeho náručí takové krásky, jako například Claudia Schifferová. Srdce legendárního kouzelníka si ale nakonec získala módní návrhářka, která si figurou rozhodně nezadá se slavnými...

Při plavání mi prasklo prso, prozradila Dorota Nvotová

Anna Šišková a dcera Dorota Nvotová

Slovenská zpěvačka a herečka Dorota Nvotová (43), která letos podstoupila kvůli rakovině prsu mastektomii, otevřeně popsala další komplikaci spojenou s životem po operaci. Při plavání jí praskla...

25. září 2026  11:51

Polívka ukázal při focení dceru. V kalendáři září i Kubišová a Absolonová

Kalendář Proměny Světla 2027

Proměny Světla je název 18. ročníku kalendáře Nadace Archa Chantal, který po experimentech s AI přichází s novou koncepcí. Autorky se vrátily k černobílé fotografii a letošním tématem jsou proměny...

25. září 2026  10:24

Nemyslím si, že se úplně vrátí do své formy, říká Václav Vydra o manželce

Jana Boušková

Herec Václav Vydra (70) promluvil v pořadu Vyložené karty Helen Stanku o své manželce Janě Bouškové (72), která kvůli zdravotním problémům musela nejen přestat hrát, ale i namlouvat s manželem...

25. září 2026  9:40

Nová láska? Ana de Armasová líbala po rozchodu s Cruisem na dovolené muzikanta

Ana de Armasová na Instagramu (2026)

Herečka Ana de Armasová si užívala dovolenou na španělském ostrově Formentera spolu s venezuelským hudebníkem Albertem „Betem“ Montenegrem, s nímž ji fotografové zachytili při polibku....

25. září 2026

Jsem od každého trochu, je to unikátní zkušenost, říká trans žena Daniela Špinar

Režisérka Daniela Špinar v Hradci Králové

„Společensky jsem si pohoršila, ale jsem sama sebou, a to mě dělá šťastnou,“ říká herečka a režisérka Daniela Špinar. „Užívám si úplně obyčejné věci jako móda, líčení. Baví mě, protože jsou mi...

25. září 2026

Milana mám za odměnu, říká rozvedená Aneta Vrzalová o Barošovi

Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Teď je maminkou na čekačce. A pokud vše dobře dopadne, už za tři měsíce by herečka Aneta Vrzalová měla chovat ve svém náručí dceru. Bude to její druhé dítě, zatímco pro partnera, fotbalistu Milana...

25. září 2026

Zrádci mě změnili a naučili něco o sobě. Techniky z nich využiju i u Farmy, líčí Kotek

Premium
Vojtěch Kotek

Do všeho se pouští naplno. Z louky u Orlíku postupně buduje skutečnou farmu, učí se hospodařit a chce, aby syn vyrůstal mezi zvířaty stejně přirozeně jako kdysi on. Vedle toho se Vojtěch Kotek...

24. září 2026

Naštěstí jsem pochopil včas. Saša Rašilov promluvil o boji s alkoholem

Saša Rašilov

Saša Rašilov (54) patří k hercům, kteří se neradi zabývají sami sebou. Zpětně se na své výkony nedívá, neposlouchá se a mnohem důležitější je pro něj samotná práce. V rozhovoru s Čestmírem Strakatým...

24. září 2026

Exministr Pilip se na křtu knihy pochlubil malým synem. Je to jeho čtvrté dítě

Ivan Pilip s manželkou Dominikou a synem Tobiášem na křtu knihy Patrika Hartla...

Bývalý ministr Ivan Pilip (63) je majitelem nakladatelství, které sází především na knihy jeho bývalého švagra Patrika Hartla. Nechybí tak na žádném křtu jeho novinky a většinou přijde i s vlastní...

24. září 2026

Ewa Farna musela přerušit natáčení SuperStar. Po koncertech ji dohnalo vyčerpání

Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026

Ewa Farna (33) během natáčení castingové epizody SuperStar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila vyčerpaná a potřebovala si odpočinout....

24. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zrádci 2026: kdy se vysílá 3. řada a kdo jsou hráči. Vysílá se v jiný den než loni

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...

24. září 2026  8:52

Příběh šílené fanynky. Bez mobilů bylo líp, říkají Sebastian a Patrik Malý

Sebastian Navrátil a Patrik Malý v pořadu FameCzech

Vzpomínají na dobu bez mobilů, ale sami dnes žijí ze sociálních sítí. Patrik Malý a Sebastian v novém díle FameCzech promluvili o své společné hudbě, návratu do roku 2005, vztazích i fanoušcích....

24. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde