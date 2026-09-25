„Byla jsem si pro nové prso, protože to předchozí mi prasklo. V bazénu mi prasklo, protože nebylo určené na plavání,“ popsala Nvotová ve videu na sociálních sítích.
Plavání jí přitom lékaři doporučili kvůli lymfedému, který se u ní objevil po léčbě rakoviny. Podle jejích slov pohyb ve vodě výrazně zmírňuje otok ruky i bolest.
Problém je podle dcery herečky Anny Šiškové v tom, že zatímco běžnou prsní protézu může pacientka získat s příspěvkem zdravotní pojišťovny, speciální protézu určenou do vody si musí koupit sama. Nvotovou nová stála 50 eur.
„A takhle si my pacientky s rakovinou prsu žijeme,“ komentovala s rozhořčením další výdaj spojený s léčbou. Upozornila také, že pravidelně cestuje do Rakouska pro Tamoxifen, který užívá v rámci další léčby.
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Dorota Nvotová ukázala protetickou podprsenku s umělým prsem. Je to vidět? ptá se
O praktických i psychických dopadech mastektomie mluví Dorota Nvotová otevřeně už několik měsíců. Na jaře například ukázala protetickou podprsenku a popsala, jak složité pro ni byly první návštěvy bazénu a převlékání ve společných šatnách. Speciální protetické plavky ji podle tehdejšího příspěvku stály 120 eur a jedna podprsenka přibližně 70 eur. Mluvila také o obavách z reakcí okolí a o tom, jak se po odstranění prsu vyrovnává s proměnou vlastního těla.
Nvotová oznámila diagnózu rakoviny prsu letos v lednu. Lékaři u ní zachytili onemocnění v časném stadiu, kvůli rozsahu změn v prsní žláze ale doporučili odstranění celého prsu. Operaci následně podstoupila a od té doby o průběhu léčby i každodenním životě onkologické pacientky pravidelně informuje své sledující.
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9. března 2022