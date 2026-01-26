Nechci přestat kouřit, neraďte mi jak, vzkazuje Dorota Nvotová po mastektomii

„Moje týdny po… Svět se nezastavil, jde dál. Země se točí, lidé pracují, ubližují si, radují se, v neděli sledují politické diskuse a všechno běží stejným tempem. Jen já jsem se zastavila. Se statickou optikou to všechno kolem vypadá nějak rychlejší. Teprve teď si plně uvědomuji, že stejně to vidí tisíce žen, které se každý rok dozvědí stejnou diagnózu jako já. 3 000 žen ročně – jen na Slovensku. A dalších tisíc pacientů s jinou onkologickou diagnózou,“ začala svůj příspěvek na Facebooku Dorota Nvotová.
Dcera herečky Anny Šiškové popsala, že poslední měsíc dojížděla na onkologii a prodělala mastektomii. „Naštěstí jsem teprve v počátečním stádiu, přesto je potřeba odstranit celé prso, protože buňky se šíří všude,“ upřesnila před operací.
Po zákroku se svým sledujícím svěřila, že vše proběhlo bez komplikací a poděkovala za podporu. „Ta obrovská vlna solidarity mě úplně ohromila. Jste skvělí a moc mi pomáháte. Děkuji vám a zároveň díky i všem lékařům, sestrám a sanitářům. Zachránili jste mi život,“ napsala na sociální sítě.
Svěřila se také, že nedokázala přestat s kouřením. „Snížit počet cigaret v takto stresujícím období je nadlidský výkon, ale z pochopitelných důvodů přece jen nutný. Podařilo se mi dostat na jednu cigaretu denně. Ne, nechci přestat, neraďte mi jak. Chci, aby bylo jasné, kdo je tady pánem. Až když nade mnou rakovina zvítězí, přestanu kouřit úplně. Do té doby velím já,“ vysvětluje své rozhodnutí.
„Není nad tu meditaci jednou denně, když vyjdu na zmrzlý balkon plný mrtvých květin a zapálím si. Pára od pusy se mísí s kouřem, a tak je clona dýmu silnější než v létě. Nemocný svět má znovu svůj charakteristický zápach, pořád jsem to ještě já, ještě žiju, dýchám, kouřím, tedy jsem,“ popisuje.
Začala také chodit na psychoterapie. „Doufám, že to terapeutka psychicky zvládne,“ dodala herečka, která se v minulosti svěřila, že trpí astmatem, hypertenzí a prodělala plicní embolii.
Dorota Nvotová se narodila slavným rodičům, herečce Anně Šiškové a skladateli Jaro Filipovi. Otec odešel od její matky už před Dorotiným narozením. První dva roky tak vyrůstala jen s matkou, která si potom našla nového partnera, režiséra Juraje Nvotu.
Je známá z filmů Děvčátko nebo Perníková věž. Byla třikrát vdaná. Poprvé za muzikanta Whiskyho (vlastním jménem Miloslav Láber), podruhé za Angličana Johna Rowetta. Potřetí se rozváděla s Martinem Luteránem, se kterým má syna Filipa.