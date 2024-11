Herečka Dorota Nvotová přišla o bratra. Byli jsme spolu jako nikdo jiný, napsala

„Nikdy by mě nenapadlo, že naším posledním společným zážitkem bude řezání dřeva. Oba jsme věděli, že jsi na odchodu, sbalený, jednou nohou na druhé straně. Ale tvoje neuvěřitelná schopnost žít, chytit život pod krkem a nepustit ho vždycky popírala fyzikální zákony a stavěla vědu a medicínu před otázku, kolik toho ještě jedno tělo vydrží,“ napsala Dorota Nvotová na Instagram k fotografiím s bratrem.

Dorota Nvotová se rozloučila se svým bratrem Leem ve velmi emotivním příspěvku.

Matkou hudebnice je slovenská herečka Anna Šišková. Ta ji vychovávala společně s režisérem Jurajem Nvotou, i když Dorotiným biologickým otcem byl hudebník Jaro Filip, který byl také otcem Lea.

I když se Nvotová a její bratr poprvé setkali až po otcově smrti v roce 2000, rychle si mezi sebou vytvořili velmi silné pouto a ztráta sourozence je pro herečku velmi bolestivá.

„Nikdo jiný by to nedal tak dlouho, s takovým humorem a grácií. Nikdo kromě tebe nebyl v takových s*ačkách tak strašně cool. Nikdo kromě tebe mi nebyl tak strašně podobný. Vždycky jsem věděla, že až ten den přijde, začnu mlátit hlavou o zeď s výčitkami, že jsem ti nedokázala pomoct. Že jsem tě nedokázala přesvědčit, že to tu má smysl. Tak jsem tě aspoň vzala do karavanu, do Tater, do lesa, na chalupu. Abys viděl jiný svět, než na jaký jsi byl zvyklý. Ukradla jsem si tě pro sebe, pro nás dva,“ píše.

„Na našem posledním výletě si z posledních sil se mnou řezal dřevo. Pak jsme si sedli, kouřili a byli jsme spolu ticho. Šlo z tebe smíření, pochopení. Večer u ohně jsi byl tak ticho, cítila jsem, jak si promítáš život, že se s ním loučíš a že na stará kolena tě i ten les baví. Byli jsme spolu celou dobu, Leo. Byli a jsme spolu jako nikdo jiný. Sbohem, bráško,“ zakončila Nvotová.

Slovenská herečka a zpěvačka si zahrála například ve filmech Děvčátko nebo Perníková věž. Sestrou Doroty je herečka a režisérka Tereza Nvotová.

Dorota Nvotová byla třikrát vdaná. Poprvé za muzikanta Whiskyho (vlastním jménem Miloslav Láber), podruhé za Angličana Johna Rowetta. Potřetí se rozváděla s Martinem Luteránem, se kterým má syna Filipa. Momentálně žije Nvotová s expartnerem bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, o šestnáct let starším fotografem a hudebníkem Peterem Konečným.