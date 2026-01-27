Modelka z Pobřežní hlídky je stále ve formě, překvapila sexy fotkami

  7:48
Donna D’Errico, kterou si televizní diváci pamatují především jako jednu z tváří seriálu Pobřežní hlídka, se znovu připomněla na sociálních sítích. Herečka si po boku Pamely Andersonové či Carmen Electry ve dvou sezonách v letech 1996 až 1998.
Donna D'Errico (Miami Beach, 13. května 2017)

Donna D'Errico (Miami Beach, 13. května 2017) | foto: Reuters

Donna D'Errico v seriálu Pobřežní hlídka
Donna D’Errico (57) se proslavila v seriálu Pobřežní hlídka v roli plavčice...
Donna D’Errico (57) se proslavila v seriálu Pobřežní hlídka v roli plavčice...
Donna D’Errico (2025)
Než alabamská rodačka Donna D’Errico získala roli v Pobřežní hlídce, upozornila na sebe i mimo obrazovku – v roce 1995 se objevila v magazínu Playboy jako tzv. Playmate měsíce. V té době se podle dostupných informací věnovala podnikání v Las Vegas, kde provozovala limuzínovou společnost.

Vedle toho si připsala také řadu menších rolí – účinkovala například v pořadu BattleBots, ve filmu Candyman: Den smrti nebo v komedii Austin Powers: Goldmember (2002), kde ztvárnila drobnou roli prodavačky. Objevila se také v pořadech jako Sabrina, mladá čarodějnice, Brooklyn Nine-Nine či v soutěži Hell’s Kitchen.

donnaderrico

Let’s make this season sweeter with smiles, kindness, and little acts of love.

15. ledna 2026 v 0:43, příspěvek archivován: 23. ledna 2026 v 13:50
V osobním životě byla dlouhá léta spojována s hudebníkem Nikkim Sixxem z kapely Mötley Crüe, za něhož se v roce 1996 i provdala. Manželství jim vydrželo zhruba deset let – herečka podala žádost o rozvod 27. dubna 2006, přičemž jako důvod uvedla jejich nepřekonatelné rozdíly. Společně mají dceru narozenou v roce 2001, zatímco Donna je také matkou třiatřicetiletého syna Rhyana, který se věnuje filmové hudbě.

Dnes, v 57 letech, je modelka aktivní zejména na Instagramu, kde sdílí různé momentky ze svého života v Los Angeles. Nedávno zveřejnila fotku s otázkou: „Za co jsi dnes ráno vděčný/á?“ Některé její příspěvky přitom z jejího profilu průběžně mizí kvůli nahlašování a automatickému vyhodnocování, a to nehledě na to, že veškerý „odvážnější“ obsah Donna publikuje na platformě OnlyFans.

Na jaře 2024 také zaujala mnohé příznivce Pobřežní hlídky, a to hned dvěma fotkami – portrétem, kde se na kameru usmívá odkudsi z ložnice či hotelového pokoje, a krátce předtím fotkou, kde pózuje na pláži před žlutým džípem. Na oba snímky si totiž po více jak 25 letech znovu oblékla ikonické červené jednodílné plavky.

