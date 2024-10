Jak nestárnout? Správně se ožeňte, radí hvězda Miami Vice Don Johnson

„Správně se ožeňte. Ve špatném manželství člověk stárne,“ řekl Don Johnson časopisu People.

Učitelku z mateřské školky Kelley Phlegerovou si herec vzal v roce 1999. „Jsme spolu tak sladěni, že mezi námi panuje nevyslovená důvěra, laskavost a respekt. A to jsou ty klíče,“ řekl o svém pětadvacetiletém manželství.

Před ní byl Don Johnson ženatý dvakrát s herečkou Melanií Griffithovou. Jejich první manželství v roce 1976 nevydrželo ani rok, podruhé se vzali v roce 1989 a vydrželi spolu sedm let. Ještě před ní se oženil Johnson dvakrát, ale obě manželství byla anulována pár dnů po svatbě.

Se současnou manželkou má Johnson tři děti. S Griffithovou má dceru Dakotu Johnsovou, která je taky herečkou. Kromě toho má syna s Patti D’Arbanvillovu, která byla jeho přítelkyní v letech 1981 - 1985.

Spokojený manželský život je ale jen jednou z ingrediencí v hercově receptu na mladistvý vzhled po sedmdesátce. „Musíte cvičit. A to hodně,“ upozorňuje herec, který aktuálně zazářil v thrilleru Rebel Ridge na Netflixu.

Don Johnson je rád, že i když v prosinci oslaví 75. narozeniny, je o něj pořád zájem. „Měl jsem během kariéry propady, kdy jsem si nebyl jistý, jestli ještě dostanu někdy nějakou práci,“ přiznává herec.

„Odjakživa říkám, že být hercem, to funguje po fázích. Nejprve je to: Kdo je Don Johnson? Potom: Chci Dona Johnsona! Pak: Chci někoho typu Don Johnson. Potom: Chtěl bych takového mladšího Dona Johnsona. A nakonec zase: Kdo je Don Johnson? Tak to prostě chodí,“ říká herec.