Být sexy hercem v osmdesátkách nebyla žádná idyla, říká Don Johnson

Johnson se nedávno nechal slyšet, že v showbyznysu jednoduše neexistují jistoty. „Odjakživa říkám, že být hercem, to funguje po fázích. Nejprve je to: Kdo je Don Johnson? Potom: Chci Dona Johnsona! Pak: Chci někoho typu Don Johnson. Potom: Chtěl bych takového mladšího Dona Johnsona. A nakonec zase: Kdo je Don Johnson? Tak to prostě chodí,“ vylíčil herec v rozhovoru pro magazín People.

Nyní má za sebou více než půl století úspěšného působení ve filmovém průmyslu. Nově si zahrál v netflixovém filmu Rebel Ridge, který od svého vydání na začátku září dosáhl již 1,5 miliardy minut shlédnutí. Objeví se také v seriálu Doktor Odysea od televize Hulu.

Na nezájem si tedy ani dnes stěžovat nemůže, nicméně to, co si zažil v dobách Miami Vice, by se dalo označit přímo za extrém. Svou nedbalou elegancí proslul natolik, že doslova neměl chvíli klidu. „Dlouhou dobu jsem nemohl vůbec nikam chodit,“ vzpomíná s ohledem na své tehdejší fanynky.

Don Johnson v seriálu Miami Vice (1985)

„Musel jsem se stáhnout do ústraní, protože ženy si mě našly všude. Měli jsme permanentně nasazenou ochranku. Jednoho dne mě napadlo, jestli podobně náhodou nežil a nezemřel i Elvis. Ne, že bych se s ním porovnával, ale rozhodně jsem také neměl žádné soukromí,“ říká.

Do jisté míry se také obával, že v této roli „zamrzne“, tedy že od něj budou všichni už navždy čekat jen Sonnyho. „Rozhodně jsem nechtěl být Sonny Crocket navždy. Viděl jsem, co to dělá s herci, když jsou až příliš ztotožňováni se svou postavou,“ vysvětluje. „Musel jsem se od Sonnyho distancovat, aby mě lidé časem dovedli vnímat i v jiných postavách.“

Na to, kolik popularity mu tato role přinesla, si však přesto nestěžuje. Naopak si pochvaluje, že ani dnes jakožto otec pěti dětí (z nichž druhým v pořadí je herečka Dakota Johnsonová) nemá o práci nouzi. A je za to dle svých slov jednoduše vděčný.