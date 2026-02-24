S nálepkou „kontroverzní“ ženy jsem sžitá, říká Dominika Myslivcová

Dominika Myslivcová (31) si do svých vztahů nenechá mluvit. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč tomu tak je. Zavzpomínala také na romantický výlet s partnerem v Paříži a přiznala, jak vnímá nálepku kontroverzní ženy.

Když se dá dohromady Dominika Myslivcová a Playboy party, co nám vznikne?
Vznikne nám skvělá párty s Dominikou Myslivcovou, nezapomenutelný večer.

Tady probíhá semifinále Hledáme Playmate 2026. Jaké atributy by podle vás dívka měla splňovat?
Já řeknu takovou tu klasiku, co říkám úplně každému, protože si myslím, že to je úplně nejdůležitější. Nejdůležitější pro mě je, aby žena měla charisma a obrovský sex-appeal. A opravdu tak obrovský, aby když vejde do místnosti, tak všichni poznali, že to je ona.

Dominika Myslivcová (24. dubna 2024)
Dominika Myslivcová (18. února 2026)
Anna Koniaeva, Ján Bulka a Dominika Myslivcová (18. února 2026)
Dominika Myslivcová na obálce magazínu Playboy (září 2025)
47 fotografií

Jak pracujete vy sama na sobě, aby lidem spadla brada, když vstoupíte do místnosti?
Popravdě na tom úplně moc nepracuju. Myslím, že to mám nějak vrozené. (smích) Že jsem se s tím narodila!

Vy jste prožila Valentýna v Paříži. S kým a jak?
Bylo to moc romantické a nádherné. Byla jsem tam s mým přítelem Jakubem a moc jsme si to užili.

Jaké to je přesvědčit člověka, aby vás měl rád stoprocentně takovou, jaká jste? Jste také maminka, a on musí přijmout fakt, že třeba ne vždycky bude na prvním místě.
Já nikoho úplně nepřesvědčuju. Vždycky všemu nechávám volný průběh. Nikdy nikoho do ničeho netlačím, aby mě měl rád takovou, jaká jsem. To už potom záleží na tom druhém člověku, jak k tomu všemu přistoupí.

Dominika Myslivcová v magazínu Playboy (2020)

Pokud jde o partnera, radíte se o něm se sestrou? Nebo zajímá vás názor rodiny a přátel?
Určitě. Probírám to se svojí sestrou i rodinou a kámoškami. Nejsem ale úplně typ ženy, který si nechá do něčeho kecat. Ve finále si obrázek udělám sama. Ale samozřejmě zeptám se, jestli se líbí, nelíbí. A potom s tím nějak naložím podle sebe.

Zažila jste situaci, že jste právě z pozice kamarádky někoho varovala a po rozchodu konstatovala, že jste měla pravdu?
Já určitě řeknu vždycky svůj názor, když se mi něco nezdá. Samozřejmě to s tou kamarádkou myslím dobře, takže určitě jí to řeknu. Nedělám ale vyloženě to, že bych čekala a pak prohlásila: „Já jsem ti to říkala.“ Sama nemám ráda, když mi kamarádky do toho kecají a snaží se mě až moc chránit. To je na každém člověku, jaké si to udělá. Není úplně vhodné do toho až tak extrémně zasahovat.

Blondýny i brunety. Jak se vám líbí finalistky castingu Hledáme Playmate 2026?

Když je někdo mluví, co na srdci, to na jazyku, je často označen nálepkou kontroverzní. Jak na tohle reagujete, když o vás řeknou, že jste kontroverzní?
Musím říct, že jsem s tím nějak sžitá. To, že jsem kontroverzní, slýchám už řadu let. Nebudu říkat kolik, protože jsem stále mladá a krásná, že jo. (smích) Ale jsem s tím naprosto v pohodě a nepřijde mi to ani jako urážka.

Kdo z přítomných, které znáte osobně, má podle vás totální sex-appeal
Když pominu mě... Dělám si legraci. Je tady mnoho nádherných žen. Myslím, že právě všechny ženy, které spolupracují s Playboyem, sex-appeal mají. V tom časopise by nebyly. Opravdu mají nějakou jiskru a každá je krásná svým vlastním způsobem. Například Denisa Gudejl se mi moc líbí. Ale je jich tady mnoho.

