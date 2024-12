Jak přežít Vánoce s dětmi? Máte nějaký recept, aby to bylo všechno v klidu?

Hodně svařáku, hodně prosecca a tak dále. (smích)

Tak to je pro maminky, ale jak pracovat s těmi dětmi?

Asi se úplně nenervovat a prostě to nechat být, nenechat si zkazit vánoční náladu a atmosféru.

Jak reflektujete, když se vaše jméno objevuje v bulvárních titulcích. Máte potřebu dezinformace dementovat a obhajovat se?

Ne, to jsem nikdy neměla v povaze. Já jsem si vlastně na tom udělala jméno, že negativní reklama je nejlepší reklama. Takže já to beru ve svůj prospěch a rozhodně se nikde neobhajuji. Podle mě je úplně zbytečné se obhajovat za něco, co třeba není ani pravda.

Lidé, co vás sledují už delší dobu, vědí, že jste taky jen žena z masa a kostí. Ale jak byste se sama popsala?

Jsem úplně normálně žena, bych řekla, která má normální reálné problémy jako tisíce dalších žen.

Poučila vás mediální minulost v tom, že už si budete nechávat pro sebe, s kým jste?

Já jsem nikdy úplně neukazovala partnery. Vlastně s předešlým vztahem jsem to úplně nevychytala, bylo to medializované a do budoucna určitě mám v plánu si zase zachovat to hezké jenom pro nás a nedávat to veřejně, protože to nepřináší dobrotu.

Je to potom takové pomyslné propíchnutí sociální bubliny, kdy musíte odpovídat na něco, co jste si nechtěla pouštět k tělu?

Přesně tak. Lidi řeší potom věci, do kterých jim podle mě nic není a už je to taková povinnost, když je ten vztah veřejný, že je třeba to rozebírat i v médiích nebo na svém Instagramu. A to do budoucna úplně nechci.

Jste člověk, který k životu skutečně potřebuje pozornost?

Je to moje práce, živí mě to, takže určitě, samozřejmě to k mému životu patří. Momentálně si nedovedu představit se toho vzdát. Na druhou stranu nejsem typ člověka, který by potřeboval být opravdu na každém večírku a už tím, že mám syna, jsem se dost stáhla a jsem na svůj čas lakomější. Trávím ho právě se svým synem, než někde po akcích.

Jaké projekty máte momentálně rozjeté?

Mám v plánu rozjet nějaké svoje projekty, produkty, nový song a nebudu vám úplně říkat, co všechno, ale zatím tady tyhle ty dvě věci jsou takové nejnovější.

Takže momentálně platí, že Dominika Myslivcová je maminka lomeno podnikatelka?

Určitě, to platí!