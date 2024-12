Narazil do nás kamion, oznámila Myslivcová. V autě byla s malým synem

„Minulý týden, když jsme s malým jeli z Ostravy do Prahy, narazil do nás kamion,“ sdělila Myslivcová zvědavým fanouškům, kteří si všimli, že jezdí novým vozem.

Myslivcová je upozornila, že je to náhradní vozidlo, protože její původní je v opravě po nehodě, která se stala před pár dny. „Byla to jeho vina, ne naše,“ zdůraznila Myslivcová.

„Díky bohu se nic nestalo a už o tom nechci dál přemýšlet,“ dodala.

Ve voze jela se synem Derianem, který v srpnu oslavil první narozeniny. Myslivcová ho má s podnikatelem Zdeňkem Chytilem, s nímž ovšem už delší dobu nežije.

„Když s někým máte dítě, asi vás nenapadne, že za pár měsíců budete brát nohy na ramena a stěhovat se o dům dál… Ne, nenapadlo mě to. Vždy jsem si pro malého přála úplnou rodinu, to bez debat. Ale… abych byla upřímná, co se nás týče... Jako rodina jsme nefungovali vlastně nikdy,“ vysvětlila v srpnu Myslivcová na svém Instagramu.