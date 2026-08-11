Vztah Mesarošové s německým bankéřem vyšel najevo teprve před pár měsíci. Mesarošová nejprve tajila jeho identitu, ale Agáta Hanychová v březnu prozradila, že se jmenuje Marc, je mu 48 let a lásku hledal na internetové seznamce. Připadalo jí to podezřelé a varovala svou někdejší kamarádku, aby se nespálila.
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„Já jsem to Dominice psala, že vím, že její nový muž je ten Marc ze seznamky. Ona si to jen vyfotila a neodpověděla. Snad se Domče nic nestane, je zvláštní, že tak krásný a úspěšný muž hledal partnerku na seznamce,“ říkala na jaře Hanychová.
Mesarošová ale jednání Hanychové odsoudila jako snahu přiživit se na jejím příběhu a o svém partnerovi prozradila, že je Čechoněmec, žije v Německu, ale vídají se často. Mluví spolu česky i německy, protože Mesarošová němčinu dobře ovládá.
Že to s ním myslí vážně, dokázala na konci července, kdy sledujícím na Instagramu ukázala zásnubní prsten. „Život se nemění ze dne na den. Jen někdy jednou otázkou. I said Yes! 21. 7. 2026,“ napsala k tomu Mesarošová.
Nyní dopřála fanouškům i celé video ze zásnub. Ty proběhly v hotelu u italského jezera Como. Marc řekl Dominice, ať se nelíčí, takže pochopila, že pro ni něco chystá. Pozval make-up artistku. Ta ji nalíčila a Marc ji potom vzal na loďku, kde ji požádal o ruku, což natáčela z druhé loďky její manažerka Veronika, kterou o to Marc tajně požádal.
Mesarošová má sedmiletého syna s Tomášem Novotným. Toho si ale nikdy nevzala a svatba s Marcem bude tak její první.