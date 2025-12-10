Mesarošové poškodili na akupunktuře plíci. Bude to mít dohru, vzkázala

„Propíchl mi plíci a cévu. Diagnóza v nemocnici zněla traumatický pneumotorax,“ uvedla pro Super.cz Dominika Mesarošová.
Traumatický pneumotorax je stav, kdy se vzduch dostane do pohrudniční dutiny a způsobí kolaps plíce v důsledku poranění hrudníku.
Špatně se jí udělalo hned po akupunktuře. Nemohla se nadechnout. Odjela proto na pohotovost, kde jí dali injekci na roztažení svalů. Doma se jí ale udělalo ještě hůř a zvládla si ještě zavolat záchranku, než zkolabovala.
Na akupunkturu šla Mesarošová kvůli bolestem zad. Nečekala, že po ní skončí na týden v nemocnici.
„Ten příběh bude mít ještě velkou dohru, protože to, co se stalo, je společensky nepřijatelné,“ uvedla Mesarošová na sociální síti u videa, které natočila v nemocnici.
Poděkovala také personálu Thomayerovy nemocnice za to, že se o ni postarali „s neuvěřitelnou péčí, profesionalitou a lidskostí. Vážím si práce špičkového týmu lékařů i úžasných sester, které kolem sebe šíří klid, empatii a obrovskou podporu. Děkuji za všechno, co děláte,“ vzkázala lékařům a sestrám do Krče.