Mesarošové poškodili na akupunktuře plíci. Bude to mít dohru, vzkázala

  19:20
Modelka Dominika Mesarošová (40) má za sebou hospitalizaci ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde jí zachránili po nešťastné události, která se jí stala po špatně vedené akupunktuře.
Dominika Mesarošová (září 2025)

foto: Profimedia.cz

Dominika Mesarošová
Dominika Mesarošová
Dominika Mesarošová
Dominika Mesarošová slavila 40. narozeniny.
„Propíchl mi plíci a cévu. Diagnóza v nemocnici zněla traumatický pneumotorax,“ uvedla pro Super.cz Dominika Mesarošová.

Traumatický pneumotorax je stav, kdy se vzduch dostane do pohrudniční dutiny a způsobí kolaps plíce v důsledku poranění hrudníku.

Špatně se jí udělalo hned po akupunktuře. Nemohla se nadechnout. Odjela proto na pohotovost, kde jí dali injekci na roztažení svalů. Doma se jí ale udělalo ještě hůř a zvládla si ještě zavolat záchranku, než zkolabovala.

dominikamesarosova

Chtěla bych touto cestou poděkovat Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 – Krči, především celému oddělení plicního lékařství. ❤️ Postarali se o mě s neuvěřitelnou péčí, profesionalitou a lidskostí. Vážím si práce špičkového týmu lékařů i úžasných sester, které kolem sebe šíří klid, empatii a obrovskou podporu.Děkuji za všechno, co děláte.
S láskou, Dominika. Bohužel můj příběh bude mít ještě dohru, protože se stalo něco, co je společensky nepřijatelné. A i o tom budu mluvit. ❤️ více na Hero Hero

8. prosince 2025 v 16:53, příspěvek archivován: 10. prosince 2025 v 18:57
Na akupunkturu šla Mesarošová kvůli bolestem zad. Nečekala, že po ní skončí na týden v nemocnici.

„Ten příběh bude mít ještě velkou dohru, protože to, co se stalo, je společensky nepřijatelné,“ uvedla Mesarošová na sociální síti u videa, které natočila v nemocnici.

Poděkovala také personálu Thomayerovy nemocnice za to, že se o ni postarali „s neuvěřitelnou péčí, profesionalitou a lidskostí. Vážím si práce špičkového týmu lékařů i úžasných sester, které kolem sebe šíří klid, empatii a obrovskou podporu. Děkuji za všechno, co děláte,“ vzkázala lékařům a sestrám do Krče.

