Hudba nás zatím neuživí, doufám, že to Eurovize změní, říká Dominika Hašková

Mnohokrát slyšela: Jé, tvůj táta je Dominik Hašek? Být dcerou jednoho z nejslavnějších hokejistů znamená zvyknout si na pozornost. Jenže ona si ji zaslouží z jiného důvodu. Umí zpívat. Nedávno ji vybrali do finále soutěže Eurovize. „Zvítězit v ní něco znamená. Loňský ročník byl rekordní co do počtu diváků, ale byl výjimečný i tím, že vítězové mají úspěch. Vyjeli na velké turné, dělají vlastně to, co bychom rádi dělali i my,“ vysvětluje.