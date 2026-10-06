Zemřela maminka Dominiky Gottové. Tanečnici Antonii Zacpalové bylo 91 let

Antonie Zacpalová poslední roky žila v pražském domově pro seniory ve Vysočanech. Zprávu o jejím úmrtí přinesl Blesk.
Karel Gott a Antonie Zacpalová se potkali v roce 1972. Antonie byla tehdy 37letá tanečnice a baletka, Karlu Gottovi bylo 33 let. Po natáčení v Československé televizi u budovy na Kavčích horách zpěvák tanečnici doběhl a nabídl jí odvoz domů autem. Z toho vzešlo intimní sblížení.
„Přistupovala jsem k tomu velice realisticky. Řekla jsem si, že je příjemné strávit večer s někým, kdo se mi líbí a s kým je mi dobře a mile, a zároveň jsem věděla, že pokud zůstane u toho jediného setkání, nijak mě to bolet nebude. V té době měl Karel objektů zájmu mnohem více a já si nedělala iluze, že by ze mě chtěl udělat svoji jedinou a oficiální přítelkyni,“ prozradila bývalá manekýnka, baletka a tanečnice v knize Takový byl Karel Gott: Rok poté.
Antonie otěhotněla, aniž by se pak s Gottem blíže stýkali nebo tvořili stálý pár. Dcera Dominika Gottová se narodila v roce 1973. Když Zacpalová telefonicky oznámila Gottovi, že má dceru a že je jeho, reagoval podrážděně, byl strohý a práskl s telefonem.
Později se zpěvák k otcovství postavil čelem, dceru finančně podporoval a udržoval s ní kontakt, s Antonií Zacpalovou však v klasickém partnerském vztahu nikdy nežil.
Nejstarší dcera Karla Gotta Dominika dlouhodobě žije s manželem, finským hudebníkem Timem Tolkkim v zahraničí. „Ve Finsku jsem úplně neznámá ženská. Mohu si ven vyjít nenamalovaná a v teplácích a nikomu to nevadí,“ řekla Dominika Gottová, která ale kvůli finančním potížím prodávala dárky od svého otce.
„Ve finanční krizi jsem byla nucena dárky od táty prodat, některé mi byly odcizeny. Proto mě překvapila maminka, když mi předala krásný zlatý řetízek, který mi kdysi táta daroval. Při prvním stěhování do Finska za Timem jsem rychle všechno sbalila a na řetízek od táty zapomněla,“ vyprávěla Dominika Gottová v roce 2021.
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25. ledna 2022