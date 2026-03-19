Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

  10:08
Zápasníci Erik a Patrik Kutilovi vypsali sbírku na převoz těla influencerky Dominiky Elischerové alias Míny, která ve 23 letech tragicky zahynula v Thajsku. Rozhodli se tak, protože repatriace je finančně velmi nákladná a zatím není jasné, co pokryje pojištění.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila Dominika ‚Mína‘ Elischerová – mladá žena, která si během svého života prošla neuvěřitelně těžkými zkouškami, a přesto nikdy nepřestala bojovat,“ stojí v úvodu sbírky na portálu znesnaze21.cz, kterou založili Erik a Patrik Kutilovi s dalšími přáteli, aby svou kamarádku mohli přivézt domů a dopřát jí důstojný pohřeb, jaký si podle nich zaslouží.

Influencerka Mína, vlastním jménem Dominika Elischerová (6. září 2021)
Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)
Mína porazila Ladušku.
Dominika Elischerová Mína Clash 15.
23 fotografií

„Dominika zemřela v zahraničí a její rodina nyní čelí nejen obrovské ztrátě, ale i náročné situaci spojené s převozem jejího těla zpět do České republiky. Repatriace je finančně velmi nákladná, zatím není jasné, co pokryje pojištění. V případě, že se vybere víc peněz, než bude potřeba, maminka Míny je věnuje dětem, co chtějí jít po Míniných stopách a plnit si své sny,“ uvedli bratři.

Vybrané finanční prostředky budou použity na repatriaci ostatků do České republiky, pohřeb a poslední rozloučení, nezbytné administrativní a související náklady.

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

„V této těžké chvíli prosíme všechny, kterým nebyl její příběh lhostejný, o jakoukoli pomoc. Každý příspěvek, sdílení nebo podpora znamená pro rodinu velkou úlevu. Pomozme společně vrátit Dominiku domů,“ dodal zápasník s bratrem u sbírky, kterou zatím podpořily skoro tři tisíce lidí a vybralo se přes půl milionu korun.

Dominika „Mína“ Elischerová už jako malá holčička čelila závažné nemoci – leukémii, kterou překonala po náročné léčbě plné chemoterapií a bolestivých zákroků. Její příběh tehdy zasáhl celé Česko. Mína podle svých kamarádů nezůstala jen symbolem odvahy – vyrostla v silnou, autentickou a inspirativní osobnost, kterou si oblíbily tisíce lidí.

Nejčtenější

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová v Paříži (28. září 2021)

Britský zpěvák Ed Sheeran (35) promluvil o tom, jak jeho manželka Cherry Seabornová (32) během těhotenství bojovala s rakovinou. Bylo to podle něj náročné období a prozradil, že po narození jejich...

19. března 2026  9:24

V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Marek Dvořák

Kromě práce lékaře a záchranáře je Marek Dvořák známý i svojí aktivitou na sociálních sítích. K větší popularitě mu pomohla i Nikol Leitgeb, když její manžel Petr zachraňoval syna a Marek Dvořák o...

19. března 2026

Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu...

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa...

19. března 2026

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elischerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

Syn Richard mu nebyl ani na pohřbu. Drsný samorost Vlado Müller žil, jak uměl

Premium
Slovenský herec Vlado Müller (snímek je ze 70. - 80. let)

Pokud jste v 70. a 80. letech potřebovali před kameru pořádného chlapa a nechtěli jste Vladimíra Kratinu, měli jste v podstatě jedinou možnost. Díky urostlé postavě mu kamarádi říkali Golem. Ale s...

18. března 2026

V našem věku už jsme to nečekali, říká o těhotenství moderátorka Tobiášová

Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin prozradila, že čeká třetí dítě.

Moderátorka, herečka a scénáristka Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin napsala na sociální sítě, že si k nim nadělila „břicho a svobodu“ a oznámila tak svým sledujícím, že čeká třetí dítě. Pro...

18. března 2026  16:30

Respektovala bych, kdyby partner nechtěl k porodu, říká těhotná Křenková

Eliška Křenková v Show Jana Krause (březen 2026)

Herečka Eliška Křenková (36) brzy porodí své první dítě. V Show Jana Krause prozradila, jestli už zná pohlaví miminka a taky jak to vidí s přítomností partnera u porodu.

18. března 2026  14:30

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

18. března 2026  10:40

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

18. března 2026  9:28

Hvězda Pobřežní hlídky Brooks Naderová a její sestry vyrazily polonahé do ulic

Sestry Naderovy při natáčení reklamy pro značku Jukebox (New York, březen 2026)

Americká modelka Brooks Naderová (29) znovu upoutala pozornost fotografů. Tentokrát se objevila v ulicích New Yorku v opravdu nepřehlédnutelném outfitu – topu a minisukni pokrytými pouze průhlednými...

18. března 2026  8:20

Chlapi dnes myslí hlavně na sebe, říká zklamaná Lela Vémola. Krize pokračuje

Lela Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Z jedné krize, kdy její nejmladší dítě Arnie, který od narození bojoval s vážnými zdravotními problémy, podstoupil operaci ledvin, se dostala. A v další se ocitla hned poté. Manželství Lely a Karlose...

18. března 2026

