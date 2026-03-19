Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila Dominika ‚Mína‘ Elischerová – mladá žena, která si během svého života prošla neuvěřitelně těžkými zkouškami, a přesto nikdy nepřestala bojovat,“ stojí v úvodu sbírky na portálu znesnaze21.cz, kterou založili Erik a Patrik Kutilovi s dalšími přáteli, aby svou kamarádku mohli přivézt domů a dopřát jí důstojný pohřeb, jaký si podle nich zaslouží.
„Dominika zemřela v zahraničí a její rodina nyní čelí nejen obrovské ztrátě, ale i náročné situaci spojené s převozem jejího těla zpět do České republiky. Repatriace je finančně velmi nákladná, zatím není jasné, co pokryje pojištění. V případě, že se vybere víc peněz, než bude potřeba, maminka Míny je věnuje dětem, co chtějí jít po Míniných stopách a plnit si své sny,“ uvedli bratři.
Vybrané finanční prostředky budou použity na repatriaci ostatků do České republiky, pohřeb a poslední rozloučení, nezbytné administrativní a související náklady.
Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?
„V této těžké chvíli prosíme všechny, kterým nebyl její příběh lhostejný, o jakoukoli pomoc. Každý příspěvek, sdílení nebo podpora znamená pro rodinu velkou úlevu. Pomozme společně vrátit Dominiku domů,“ dodal zápasník s bratrem u sbírky, kterou zatím podpořily skoro tři tisíce lidí a vybralo se přes půl milionu korun.
Dominika „Mína“ Elischerová už jako malá holčička čelila závažné nemoci – leukémii, kterou překonala po náročné léčbě plné chemoterapií a bolestivých zákroků. Její příběh tehdy zasáhl celé Česko. Mína podle svých kamarádů nezůstala jen symbolem odvahy – vyrostla v silnou, autentickou a inspirativní osobnost, kterou si oblíbily tisíce lidí.