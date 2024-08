Bývalá tenistka Cibulková zhubla přes dvacet kilo, zapózovala v plavkách

„Vstávat, ospalci. Jde se na pláž! A nezapomeňte... Tvrdá a chytrá práce se vždy vyplatí,“ napsala Dominika Cibulková na Instagram k fotkám v bikinách z francouzského Cannes.

Bývalá profesionální tenistka se rozhodla zatočit s nadbytečnými kilogramy, která nabrala během druhého těhotenství. Od loňského prosince do začátku letošního února už zhubla jedenáct kilo, do současnosti zvládla přibližně ještě jednou tolik, celkem tedy přes dvacet kilogramů.

„Je to pro mě velká věc. Jdu s kůží na trh a rozhodla jsem se, že se chci během několika měsíců vrátit zpět do formy,“ vzkázala na začátku hubnutí dvojnásobná účastnice olympijských her s tím, že je 161 centimetrů vysoká a proto je na ní hned vidět každé kilo navíc.

Rodačka z Bratislavy už v minulosti po porodu prvního dítěte úspěšně zhubla třicet kilogramů. Svým rozhodnutím chtěla také motivovat ostatní ženy. „Abych zhubla, musím čtyřikrát až pětkrát týdně cvičit a dodržovat velmi striktně jídelníček. Bez osobní váhy nedám ani ránu, ráda se kontroluji,“ přiznává.

„Sport vytrénoval moji pevnou vůli na takový level, že když něco chci, tak se zatnu a jdu za tím. Bylo to super – být těhotná, kojit malou sedm měsíců, žít velmi kalorický život, ale už jsem si řekla, že i já se chci sama sobě líbit a dobře se cítit. I když mi manžel říká, že se mu líbím, tak to dělám hlavně pro sebe,“ vysvětlila.

Váhu redukovala pod dohledem dietoložky. Denně se věnovala rychlochůzi a procházkám s kočárkem. Na sociálních sítích sdílela často fotky krabiček s připravenými jídly, jako například kuře s brokolicí, pečená řepa s brynzou, nebo proteinové muffiny s tvarohem.

Bývalá čtvrtá nejlepší tenistka světa ukončila před pěti lety sportovní kariéru. K tenisu se nehodlá vracet. Momentálně je mámou na plný úvazek. Věnuje se synovi Jakubovi, který se narodil v červnu 2020 a dceři Nině, která přišla na svět v červenci 2023.