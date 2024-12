Tenis byl konstantní stres. Teď jsem mamina v důchodu, říká Dominika Cibulková

Jak moc emotivně prožíváte Vánoce?

Od té doby, co máme děti, tak určitě úplně jinak. Já jsem si Vánoce užívala, když jsem sama byla dítě, potom jsem celý život cestovala a žila tenisem, takže to bylo pokaždé takové ve shonu. Vždycky jsme za dva tři dny po Štědrém dni letěli do Austrálie a už jsem se připravovala na zápasy, takže to bylo vždy takové dost pracovní.

Co jsem skončila, nehrozilo, že bych šla hrát. Pak mě přemluvili, abych šla hrát legendy do Wimbledonu. To jsem se poprvé po pěti letech postavila na kurt.