Máte za sebou transplantaci vlasů. Jak se teď cítíte?
Odpočívám, protože to ještě občas bolí. Takže jsem v posteli, převaluji se a dodržuji rekonvalescenci. Ještě to srůstá, ale bude to dobré.
Proč jste se vlastně pro transplantaci rozhodl?
Poprvé jsem se po transplantaci pídil už před osmi lety. To jsem zjišťoval, jaké jsou možnosti transplantace vlastních vlasů. Tehdy jsem už řešil, že je vlasů méně. A od té doby jsem to celkem zdařile skrýval. Používal jsem speciální černé pudry, kterými jsem zakrýval místa, kde bylo vlasů méně.
Vlasy mi prořídly hlavně v horní části hlavy. Přední linii vlasů jsem měl a na první pohled to i díky těm pudrům vypadalo, že vlasy mám. Ale skutečnost byla jinde. Každé ráno jsem po dobu zhruba dvaceti minut aplikoval na hlavu pudr, než jsem vyšel ven. A to nebylo zrovna ideální řešení.
Takže jste už přemýšlel intenzivně nad tím, že do zákroku půjdete?
Myslel jsem na to, ale říkal si, že mám ještě čas. Ale teď už ten čas nadešel.
V minulosti jste výrazně zhubl. Pozoroval jste tehdy větší úbytek vlasů? Nebo podle vás spíš jde o genetickou záležitost?
Můj táta vlasy má, ale děda neměl. Takže to tam mohlo nějak přeskočit ob generaci. Váha šla sice dolů, ale bylo to zdravé hubnutí, žádné drastické diety. Tak myslím, že to mi v tomto směru nijak neuškodilo.
Otázka je, jestli mi nevypadaly vlasy i kvůli určitým zásahům do zdraví v minulosti. Když mi bylo patnáct, tak jsem měl operaci nezhoubného nádoru a už tehdy jsem si v tak nízkém věku všiml, že vlasy padají. Tehdy mi také hlavu oholili a zhruba rok jsem byl v docela velkém stresu. Trávil jsem čas po nemocnicích, tak se to na vlasech také mohlo podepsat.
Zkoušel jste předtím nějaké přípravky nebo doplňky stravy, které by měly v růstu vlasů pomoct?
Já myslím, že jsem zkusil všechno, co vůbec kdy bylo na trhu. Kdybych si to za těch osm let všechno vypsal, tak dám dohromady opravdu pěkný katalog všech možných věcí na podporu růstu vlasů. Poslední roky jsem byl už ve fázi, kdy jsem se jen snažil zakrývat místa, kde bylo vlasů málo. A nové vlasy prostě nerostly.
|
Tanečník Martin Prágr přiznal transplantaci. Nechal si nastřelit vlasy
Radil jste se před odletem do Turecka s nějakým odborníkem v Čechách?
Takové první vyšetření, zda jste vhodným kandidátem, provede přímo firma Vlasy z Turecka. Tu vlastní kamarád kamaráda, takže jsme se znali a já jsem měl tím pádem v celý ten proces naprostou důvěru. Díval jsem se sám na různé kliniky v Turecku, ale chtěl jsem jít do fakultní nemocnice a právě oni jsou zatím jediní, kteří tu fakultní nemocnici jsou schopni zajistit. Před samotným zákrokem vás podrobně vyšetří.
Nekonzultoval jsem to tady s praktikem, ale rešerše a diskuze s lékaři jsem před tím zákrokem za sebou měl. Nešel jsem do toho s tím, že bych o tom nic nevěděl. Zhruba rok jsme to celé plánovali. Informací jsem měl hodně. Ale o samotném zákroku jsem si toho zjišťoval raději co nejméně, protože jsem nechtěl vědět do podrobností, co mě na sále čeká.
Takže jste před zákrokem ani nepociťoval žádnou nervozitu?
Nervózní jsem byl trochu. Ale moc mi pomohlo, že jsem tam letěl s mým skvělým kamarádem hercem Vincentem Navrátilem. Nebyl jsem na to sám, spal se mnou na pokoji. Znám se i s majitelem firmy Petrem Kuckem, takže těch obav bylo opravdu málo.
Já jsem věřil, že jsem v dobrých rukách a v dobré partě. Byl to takový chlapský trip. Prodloužený víkend s chlapskou bandou, který byl zakončený transplantací vlasů. Někdo si na konci takového výletu nechá udělat tetování, já jel domů s transplantovanými vlasy.
Jak se člověk po takovém zákroku musí chovat?
Minimálně deset dnů po zákroku je potřeba úplný klid. Jste unavení, takže dost spíte, ležíte. Jste zkrátka v klidu. To tělo to samo potřebuje. Objeví se otok, takže já mám teď třeba ještě napuchlou pravou tvář, protože otok postupuje. Ale to je otázka několika pár dní.
No a potom je potřeba dodržovat poměrně podrobný rozpis, co všechno je potřeba s vlasy dělat, aby se ujaly. Mám speciální přípravky. A jsem rád, že jsem si vybral někoho, kdo mi od začátku do konce se vším pomůže, protože jsem vcelku nesamostatný. Měl jsem všechno zajištěné a byla to úleva. Delegát mimo jiné vše překládal, kdybych nějaká anglická slovíčka nepochytil. A i teď, co jsem se vrátil, tak mi radí a dostal jsem prášky, antibiotika.
Kdy zhruba by měly být vlasy v takové kondici, jako jste si představoval?Bude to trvat zhruba půl roku, než si všechno sedne tak, jak by mělo. Takže je potřeba být trpělivý, vydržet.
Na kolik celý takový zákrok vyjde?
Je to asi devadesát tisíc korun. A je v tom započítaná i letenka, ubytování, delegát a převozy. Všechno. A to mi přijde jako opravdu dobrá cena.
|
Vlasy jsou hlavní věc, kterou chlapi řeší, říká po transplantaci Martin Carev
Co na celou záležitost ohledně vlasů říkala vaše partnerka?
Moje partnerka je kadeřnice, takže ta mi už někdy v jednadvaceti letech říkala, že mi dává tak dva tři roky, než mi ty vlasy vypadnou. Když jsem se pro transplantaci rozhodl, byla stoprocentně pro. Nebyla žádná diskuze.
Věděla, že to řeším a trápí mě, že si to musím maskovat. Takže žádné neshody nebyly. Jen si přála, abych si vybral dobrého zprostředkovatele. Pak až jí trochu zatrnulo, když jsem jí ukazoval, jak ten zákrok byl dlouhý a co to všechno obnášelo. Teď vidí otoky, ale to je běžné. Moc hezky mě opečovává.
Nepřemýšlel jste nad tím, že byste zkrátka vlasy neměl a nechal je vypadat?
Hodně lidí mi po zveřejnění videa s oholenou hlavou napsalo, že mi to sluší. A moc mě to potěšilo. A musím i říct, že zhruba na dvě vteřinky před zákrokem s tou oholenou hlavou jsem si říkal, že to bude dobrý plán B. Nicméně je mi jednatřicet, tak mám na holou hlavu ještě čas. Už je v šoubyznysu Johan Mádr, tak nechci, abychom teď byli dva stejní. A na Vašuta ještě musím dozrát. (smích)
Co vás teď po zákroku čeká?
Do konce ledna plánuji rekonvalescenci. Počítal jsem s tím měsíce dopředu, takže jsem pracovní záležitosti řešil tak, abych pak vše zvládl jen z té postele a neměl resty. A od února se to všechno rozjede na plno.
Začínáme show na Hitrádiu City s Vincentem Navrátilem a s Kateřinou Pechovou – ale ne tou bývalou kolegyní z rádia, toto je jiná Kateřina Pechová. S jednou Kateřinou budu ve Snídani s Novou a s druhou v rádiu. A do toho je pro mě stále velký závazek, který mi i kapacitně zabírá nejvíc času – Instagram a točení videí. Když se teď vidím v zrcadle, tak jsem toho asi měl předtočit víc!