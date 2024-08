Dcera po mně chce prosazení stejnopohlavních sňatků, říká Dominik Hašek

Setkáváme se na focení pro Nadační fond Anežka. Je to příjemná změna, stát se na chvíli modelem?

Je třeba říct, že jsem o to byl požádán a když se jedná o takovou dobrou věc, jako je Nadace Anežka, tak člověk ani nemůže odmítnout. Jsem rád, že jsem toho součástí.

Momentálně probíhá olympiáda v Paříži. Co si myslíte o účasti ruských sportovců?

Ruští sportovci se nesmí za současných pravidel účastnit. Bohužel asi patnáct jich tam je a každý ruský sportovec je reklamou na válku. A když děláte reklamu na válku, tak to znamená víc ztracených životů, víc mrtvých, víc zmrzačených, takže já jsem velmi zklamaný tím, že ruští sportovci tam mohou hrát. Stojí to lidské životy a vždycky proti tomu budu bojovat. To není vůbec nic proti ruským sportovcům, ale proti systému, proti pravidlům, která je třeba změnit a já chci ruským sportovcům pomoct.

Jak?

Chci, aby se dostali zpátky mezi nás na soutěže, ale proto je třeba hodně udělat. Já nabízím pomoc jednotlivým světovým sportovním federacím, nabízím pomoc mezinárodním olympijským výborům, nabízím pomoc NHL. Chci na tom spolupracovat. Je to důležité. Všechno, co dělám, dělám především pro záchranu životů.

Jak si podle vás v této problematice stojí Český olympijský výbor?

Český olympijský výbor má velmi podobný pohled. Na druhou stranu je třeba říct, že udělal hodně málo pro to, aby ruští sportovci nemohli reprezentovat. Oni přímo nereprezentují Rusko, ale jsou to ruští občané, každý to ví. Je úplně jedno, jestli mají ruský dres, nebo nemají, jestli jim hraje ruská hymna, nebo nehraje. Víme, že to jsou ruští občané a jsou vynikající reklamou na činy své země a bohužel činy jejich země jsou dnes imperialistická válka a další zločiny, včetně genocidy na ukrajinských dětech. Takže co se týče našeho olympijského výboru, jsem přesvědčený, že vedení mohlo udělat daleko víc pro to, aby ruští sportovci nemohli nastoupit.

Sledujete vůbec olympiádu?

Já jsem velkým sportovním fandou. Samozřejmě, že ten pohled na olympiádu je dvojsečný. Jsem zklamaný, že těch patnáct ruských sportovců tam může nastoupit, na druhou stranu fandím českým sportovcům. Jsem rád, že tam čeští sportovci jsou a že nám tam dělají dobrou reklamu, reprezentují naši zemi a máme nějaké medaile.

Jak si osobně užíváte letošní léto?

Užívám si přiměřeně. Nevím, jestli to mnozí vědí, ale já se snažím dostat do Senátu České republiky a mé léto tomu odpovídá. Moje kampaň začala, takže kromě toho, že se snažím plavat, užívat si teplého počasí, tak se o to víc snažím setkávat s lidmi na Benešovsku a na Praze–východ, kde budu kandidovat, a mluvím s nimi, aby mě poznali. Aby věděli nejenom, jaký jsem byl brankář nebo sportovec a reprezentant, ale aby mě poznali jako člověka i s mými politickými názory a věděli, za co chci pro ně bojovat.

Co říká vaše dcera Dominika na toto politické angažování?

Mé dceři je celkem jedno, jestli jdu do politiky. Ale řekla mi: „Tati, to je dobře a já ti fandím, ale určitě se postarej o to, aby se ti dva chlapi nebo ty dvě ženský mohli brát. Jestli chceš, abych tě podpořila, tak tohle bych byla ráda, kdyby bylo uzákoněno.“ Ona neřekla uzákoněno, ona to řekla nějak jinak, ale prostě aby se i ty stejnopohlavní mohli brát. Takže to je přání mé dcery a já mám ten názor velmi podobný.

Dominika Hašková na Andělech

Dominika dělá takovou euro-housovou popovou muziku. Pouští vám svoje nové songy?

Samozřejmě, že mi to vždy pošle. Byl jsem jednou nebo dvakrát na jejím koncertě. Na druhou stranu je třeba říct, že to není typ muziky, který já bych si nějak pravidelně pouštěl. Takže její písničky znám, ale poslouchám spíš takové, které jsou pro moje léta. Já myslím, že její hudba je spíš pro mladší, pro náctileté, dvacetileté a třicetileté. Ale třeba se pletu. Nejsem odborník na hudbu.

Co jste měl na vinylech nebo cédéčkách v 90. letech, abyste se odreagoval, dostal do komfortní zóny?

To už je hudba, která se dnes tolik neposlouchá. Guns N’ Roses, Kiss, AC/DC, Aerosmith. Ale i českou hudbu. Já jsem nejvíc poslouchal českou hudbu v 80. letech, takže se vždycky rád vrátím ke kapelám jako Eláni, Olympici, Kaťáci. To je moje hudba. Určitě jsem vynechal hodně věcí. Karel Gott, Ivan Mládek, Svěrák s Uhlířem, to jsou fantastické texty, nebo Wabi Daněk. Mám rád i country muziku. Mně hrozně záleží na slovech, když tomu rozumím a má to ještě smysl navíc.

Hodně mužů něco sbírá. Někdo si leští doma mercedesy, někdo má podepsané baseballové míčky nebo kartičky. Co je to konkrétně u vás?

Já nejsem sběratel zaměřený na jednu věc. Ale sem tam utratím peníze za staré legendy. Některé ještě třeba žijí, některé už dávno ne. Mám podpisy na fotkách nebo na dopisech nebo na šecích a přiřazené k nějakému krásnému obrazu. Třeba staré baseballové hráče ze 30. nebo 20. let. Mám samozřejmě i Pelého, což byl podle mě nejlepší fotbalista všech dob. Nebo třeba Steva Jobse. Pro někoho, když se na to podívá, to nic neznamená. Jako pro někoho nic neznamenají známky nebo obrazy nebo mince. Pro mě tyhle podpisy osobností, které změnily svět, ať už to bylo ve sportu nebo v byznysu, mají velkou hodnotu.