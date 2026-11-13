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Uzení masa je vášeň. Z vlastnoručně vyrobené udírny bude chutnat ještě lépe
Herec a moderátor Aleš Háma se pochlubil výsledkem svého dalšího kulinářského experimentu. Tentokrát se spolu se synem pustili do domácího uzení masa a podle jeho slov se premiéra vydařila na jedničku. Na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž popsal, jak připravovali krkovici a bůček.
„Dneska další premiéra. Sedm hodin, krkovice a bůček, oheň z bukového dříví a výtečná péče Mikeyho Hámy u topeniště. Výsledek delikátní, doporučuju,“ napsal Háma na Facebooku a ukázal názorně průběh uzení i výsledek. S typickým humorem dodal, že taková pochoutka je podle něj „fantastická“ na dnu, cholesterol i proti žlučníku. Jakmile ji ale člověk vytáhne z udírny, na podobné starosti prý rychle zapomene.
Domácí uzení přitom nemusí být jen doménou zkušených řezníků a chalupářů. Stačí chuť experimentovat, vhodné vybavení a především trpělivost. Sedm hodin, které herec věnoval přípravě masa, je ostatně dobrým důkazem toho, že uzení není disciplína pro netrpělivé.
Háma není jedinou známou tváří, kterou domácí výroba uzenin baví. Herec Petr Čtvrtníček se o své zálibě rozpovídal před pěti lety a prozradil, že se k uzení vrátil během covidového lockdownu, kdy trávil čas doma s otcem. Společně se rozhodli, že se do tradiční činnosti pustí znovu.
Čtvrtníček postupně pořídil digitální udírnu, vybavení na zpracování masa, míchačku i elektrickou narážku na klobásy. S nadsázkou přiznal, že ho celý koníček vyšel přibližně na cenu Fabie. Dokonce si pořídil starou prvorepublikovou reklamní ceduli s nápisem „Čeňek Strnad, řezník a uzenář“, podle níž pojmenoval své pomyslné uzenářství.
„Zapátral jsem a přišla mi cedule ´Čeňek Strnad řezník a uzenář´, tak jsem se podle toho pojmenoval,“ vysvětlil herec, který si ponechal i původní, pravopisně nesprávnou podobu jména. Uzení se věnuje nárazově, jen když má chuť. „Já si velím sám, nikoho k tomu nepotřebuju,“ prohlásil s tím, že si všechno připravuje vlastníma rukama. Maso nakupuje ve větším množství, například půlku prasete, a své výrobky chystá vždy čerstvé přímo na konkrétní akce.
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Koupím si půlku prasete, vyjde to levně, říká Čtvrtníček o výrobě klobás
Domácí uzení má u nás dlouhou tradici a jeho obliba rozhodně nezmizela. Právě podzim a zima bývají obdobím, kdy se k němu řada lidí vrací. Chladnější počasí je příjemnější pro práci venku a domácí udírny se znovu dostávají do provozu. Udit lze přitom nejen vepřové maso, ale také drůbež, ryby, sýry nebo některé další potraviny. Výslednou chuť ovlivňuje nejen použitá surovina a koření, ale také druh dřeva.
Při uzení se tradičně používá především suché tvrdé listnaté dřevo. Oblíbený je buk, který zvolil i Háma, ale také olše nebo dřevo ovocných stromů, například jabloně a třešně. Naopak jehličnaté dřevo s obsahem pryskyřice se pro uzení běžně nedoporučuje. Důležité je také hlídat teplotu a průběh přípravy. Samotná délka uzení totiž nezaručuje, že je maso bezpečně hotové.
Kdo nemá vlastní udírnu, nemusí se svého snu o domácích klobásách či uzeném bůčku vzdávat. Vyrobit si ji lze i svépomocí. Podrobný návod na domácí udírnu najdete zde. Při stavbě je potřeba promyslet především prostor pro zavěšení potravin, topeniště a kouřovod, který přivádí kouř do udicí komory. Konstrukce musí být stabilní, z materiálů vhodných pro dané použití a umístěná tak, aby se minimalizovalo riziko požáru. Důležitá je rovněž možnost regulovat přívod vzduchu a kontrolovat teplotu uvnitř udírny.