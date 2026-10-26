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Dolph Lundgren se téměř deset let léčil se špatně diagnostikovanou rakovinou

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  13:00
Herec Dolph Lundgren se téměř deset let potají potýkal s rakovinou ledvin, která mu byla nesprávně diagnostikována. Švédskému záporákovi z Rockyho lékaři v roce 2015 odstranili nádor z ledviny, když se však jeho stav v roce 2020 zhoršil a objevily se další nádory, podstupoval léčbu, která nezabírala. V jednu chvíli dokonce uvažoval o asistované sebevraždě. Všechno změnila až nová, správná diagnóza.
Dolph Lundgren ve Philadelphii (19. září 2026)
Dolph Lundgren hvězdou akce Noc s legendou (12. prosince 2026)
Dolph Lundgren
Dolph Lundgren ve filmu Rocky 4.
33 fotografií

Po odstranění původního nádoru chodil Lundgren každých šest měsíců na kontroly. V roce 2020 ale lékaři odhalili několik dalších nádorů, z nichž mu šest odstranili během další operace. Krátce nato se však ukázalo, že v játrech má další nádor velký přibližně jako malý citron. Systémová léčba mu způsobovala výrazné vedlejší účinky, včetně žaludečních problémů a úbytku na váze. Lékaři mu podle jeho slov zároveň příliš nevysvětlovali, co se s jeho zdravotním stavem děje.

Lundgren později popsal, že měl pocit, jako by ho lékaři považovali za beznadějný případ. V pamětech Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle, které vyšly v roce 2026, napsal, že během léčby dokonce uvažoval o sebevraždě a zjišťoval možnosti lékařské pomoci při umírání. „Byl jsem v depresi a téměř jsem ztratil veškerou naději,“ uvedl.

Sylvester Stallone a Dolph Lundgren ve filmu Rocky IV

Zásadní obrat přišel poté, co se Lundgren rozhodl vyhledat druhý odborný názor na svoji diagnózu. Onkoložka Alexandra Drakaki z UCLA Health zjistila, že jeho původní diagnóza nebyla správná. Buňky považované za rakovinu ledvin totiž vykazovaly mutaci běžnou u rakoviny plic. Proto podle ní léky, které herec dostával předchozí dva roky, nezabíraly. Po nasazení odpovídající léčby se nádory začaly rychle zmenšovat a během roku 2022 jejich objem klesl přibližně o 90 procent.

V roce 2024 potom Lundgren oznámil, že se z rakoviny kompletně vyléčil. O rok později uvedl, že i nadále nemá žádné známky onemocnění a cítí se velmi dobře. Dnes podle svých slov může dělat prakticky vše jako před diagnózou, jen je při fyzické zátěži opatrnější. „Každý den jsem vděčný za všechno, co mám,“ řekl. Zkušenost s rakovinou a rozsáhlou léčbou podle něj zásadně změnila jeho pohled na život a přiměla ho mnohem víc si užívat čas s rodinou a přáteli.

11. května 2023
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