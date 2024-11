Rakovina je pryč, oznámil Dolph Lundgren. Lékaři mu dávali dva roky života

„Chystám se na operaci, zbavit se posledního nádoru. Vzhledem k tomu, že v mém těle už nejsou podle lékařů žádné rakovinné buňky, předpokládám, že pak už budu úplně v pořádku, takže se na tento zákrok moc těším. Byla to velmi drsná dlouholetá jízda, která mě naučila žít přítomností a užívat si každý okamžik života. Chci říct, že to byla a je jediná cesta,“ řekl Dolph Lungren ve videu svým sledujícím.

V popisku k příspěvku později dodal: „Aktualizace týkající se mého zdraví. Jsem po operaci. Konečně jsem bez rakoviny. S vděčností a nadšením se těším na to, co přinese budoucnost. Děkuji za veškerou vaši podporu a vzkazy,“ dodal herec.

Dolphu Lundgrenovi, který se proslavil například jako boxer ve Stalloneho filmové sérii Rocky, diagnostikovali lékaři rakovinu už v roce 2015. O svém boji s nemocí se herec rozpovídal loni ve videu na YouTube pro kanál In Depth With Graham Bensinger. Prozradil tehdy, že s nemocí bojuje už osm let a spekuloval, zda za to může jeho dřívější užívání steroidů kvůli kulturistice.

„V 80. a 90. letech jsem vyzkoušel steroidy. Nevím, jestli to má něco společného s rakovinou. Samozřejmě mě to napadlo, že by tam mohla být nějaká spojitost. Přemýšlel jsem o tom. Člověk si vždycky myslí, že udělal někde chybu i když to tak být nemusí. Ale pravda je, že když jsem byl mladší, bral jsem steroidy, střídavě snad deset let. Podle toho, jaký jsem točil film,“ uvedl.

Lundgren tvrdil, že v roce 2020 mu jeho lékař oznámil, že mu zbývají maximálně dva až tři roky života. „Byl jsem tehdy doma ve Švédsku a pořád mě silně pálila žáha. Byl jsem pak na magnetické rezonanci, kde mi našli šest velkých nádorů. Tehdy mi začalo docházet, že to bude asi hodně vážné. Nasadili mi hned chemoterapii. Měl jsem ale různé komplikace a k tomu jsem začal také extrémně hubnout. Připravoval jsem se už na nejhorší,“ přiznává oblíbený záporák z akčních filmů.

Poté se rozhodl vyhledat několik dalších odborníků. S pomocí jednoho z nich se mu během jednoho roku podařilo intenzivní léčbou zmenšit nádory v ledvinách o devadesát procent.

„Našel jsem onkologa, který dokázal léčit rakovinu ledvin zacílením na mutaci, kterou jsem měl a která je běžná u rakoviny plic. Nemohl jsem uvěřit, že to bude tak radikální rozdíl. Už během tří měsíců se nádory zmenšily o dvacet třicet procent,“ popsal herec.