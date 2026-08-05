Arnold Schwarzenegger celou noc proplakal. Fanoušci byli v šoku

Letos uplyne padesát let od vzniku legendární filmové série Rocky, která ovlivnila několik generací a právě švédská hvězda si ve čtvrtém díle zahrála ruského boxera Ivana Draga.
Zatímco náklady na akci s Arnoldem vyšly Větrovského na dvacet milionů korun včetně honoráře, Noc s legendou Dolphem Lundgrenem ho bude stát „pouhé“ čtyři miliony. Od toho se odvíjí i ceny vstupenek. Na švédského herce jsou zhruba pětkrát levnější. Ty k sezení začínají už od 1 490 korun.
Arnolda zpětně hodnotí jako workoholika, což je mu ovšem sympatické. „Zároveň je strašně striktní, ale na druhé straně udělá, co má ve smlouvě, neexistuje, aby se něčemu vzepřel. Byl spokojený, loučil se se mnou slovy Great job! I díky němu jsme získali další hvězdu - Dolpha Lundgrena. Jsme v kontaktu a věřím, že budeme spolupracovat i nadále,“ prozrazuje Větrovský.
Během večera s Lundgrenem, který je známý mimo jiné díky filmům Vládci vesmíru, Rudý škorpion či Univerzální voják, si přítomní vyslechnou stejně jako v případě Arnolda Schwarzeneggera nebo Jeana Claude van Dammeho jeho neuvěřitelný příběh. Všichni byli úspěšní ve sportu, dostali se z Evropy do Ameriky a prorazili v Hollywoodu.
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Lundgren je navíc vystudovaný chemický inženýr s IQ vyšším než 160. Léta bojoval s rakovinou. Lékaři mu dávali pouhý rok života, nabádali ho, aby si zařídil vše potřebné, ale dokázal se uzdravit.
I o tom nejspíš promluví 12. prosince v Empire Hall Slovanského domu. Průvodcem večera bude stejně jako v případě Arnolda herec, režisér, producent a kaskadér Petr Jákl ml. A opět si za to od pořadatelů nevezme ani korunu. „Ty nejlepší věci v životě jsou většinou zadarmo. Není možné si je koupit nebo nechat zaplatit. A když k tomu přistoupíte, že to není byznys, ale splnění snu, tak to dopadne nakonec vždycky líp. Takže jsem za tuto další příležitost rád,“ říká Jákl.
S Arnoldem se poprvé osobně setkal v roce 2003 v Santa Monice na party, kterou herec pořádal ve svém klubu. „Už jenom sledovat Arnolda, jak přichází, byl neuvěřitelný zážitek. On mezi těmi lidmi svítil. Šel rovnou ke mně a podal mi ruku. Vůbec jsem to nechápal,“ vzpomíná Jákl.
Jediné vysvětlení by bylo, že ho zaujal svojí výškou a podobností právě s Dolphem Lundgrenem. Ta byla patrná ve snímku xXx, ve kterém si Jákl zahrál s vlasy odbarvenými na blond. „Když jsem se pak vrátil do Čech, rozhodl jsem se, že taky budu dělat jednou v měsíci filmovou party. Nakonec jsem jich uspořádal šedesát,“ vypráví, jak ho setkání s Arnoldem ovlivnilo.
Když se po letech viděli na Žofíně, dovolil si vůči hollywoodské star žert, který byl na hraně. „Přišel jsem do zákulisí, kde seděl s celým svým týmem. Všichni byli nervózní a já se mu představil: Já jsem Petr Jákl, nejsem moderátor a ani jsem nikdy podobnou akci nemoderoval. Takže jsi v dobrých rukou. Odpověděl: To se uvidí. Všichni zůstali paf. Až jsem si vyčítal, jestli jsem to nepřehnal. Ale jeho synovec Patrick Schwarzenegger mi říkal, že jsem tím Arnolda úplně odrovnal a je taky. Nikdo by si prý nedovolil na něj vyrukovat jeho stylem humoru, navíc hned na začátku. Tím to celé začalo. Mně připomínal svou energií, vtipností a názory mého taťku, povídalo se mi s ním moc hezky,“ vzpomíná Jákl.
„Když Arnoldovi zemřel bratr, to už byl v Americe, ale nebyl ještě slavný ani bohatý, vrátil se do Rakouska pro jeho syna Patricka. Zařídil mu stipendia a kluk na americkém kontinentě vystudoval právnickou fakultu. Dneska zastupuje svého strýce Arnolda, Dolpha Lundgrena a Jasona Stathama. I jemu se naše Noc s legendou líbila, proto už nebyl takový problém získat Dolpha Lundgrena,“ odtajňuje Větrovský.
„Zpětně si uvědomuji, že jsem se Arnolda ptal hlavně na to, jak se cítil, když mu v životě něco nevyšlo. Protože to je to, co běžně nevidíme,“ ohlíží se Jákl za setkáním na Žofíně. „Odpověděl mi, že po jedné neúspěšné premiéře filmu celou noc probrečel. A to už byl sedminásobným mistrem Olympie! (soutěž v kulturistice - pozn.red.) Potvrdilo se mi, co jsem si o něm myslel. Že je velmi citlivý. A obrovsky ctižádostivý. Já ho chtěl představit jako obyčejného člověka, který taky zažívá chvíle zoufalství. Ony bývají velmi krátké, ale musíte je umět zvládat. V ideálním případě vás motivují, abyste byl příště lepší. Ale když si řeknete, že je to v hajzlu… Bez řešení není kam dál jít,“ vypráví Jákl.
Sám se kdysi krátce před olympiádou coby reprezentant v judu dostal málem na vozík. „Zranil jsem se, vyhřezly mi dva disky a lékaři mi řekli, že musím se sportem skončit, jinak zůstanu na vozíku. Bylo to devět měsíců před olympiádou v Sydney. Ale já se rozhodl, že budu pokračovat dál, že na vozíčku neskončím. Jezdil jsem bez jakéhokoliv tréninku z nemocnice na závody a porážel soupeře, na které jsem dříve neměl. Nakonec jsem se nominoval na olympiádu, kam jelo osm lidí z celé Evropy. Takže podle mých zkušeností to, co je v hlavě, je mnohem víc než všechno ostatní. Je to sedmdesát až osmdesát procent úspěchu,“ říká.
V případě Dolpha Lundgrena, několikanásobného mistra Švédska a Evropy v karate, má připravenou jinou otázku. „Zajímalo by mě, jak těžké pro něj bylo, vzhledem k jeho výšce, do toho Hollywoodu zapadnout. I já se setkával s tím, že mi neustále říkali, že jsem moc vysoký. Oni ti zahraniční herci jsou totiž ve skutečnosti dost malí,“ odtajňuje. „Jo, pokud šlo o to někoho zmlátit, tam problém nebyl. Ale když jsem si měl s někým povídat z očí do očí, pořád se to řešilo. Pamatuji se, když jsem hrál ve filmu s Charlesem Aznavourem, který se točil tady v Praze, že mu dali pod nohy stupínek, aby mi byl aspoň po bradu,“ usmívá se Jákl.
Součástí večera s Lundgrenem je i Meet and Greet, na které se prodávají speciální vstupenky. Ty umožňují osobní setkání s hvězdou, prohodit s ní pár slov a udělat si společnou fotografii. V případě Arnolda Schwarzeneggera se ale ozývaly hlasy, že majitelům vstupenky nebylo dopřáno to, co si zaplatili. „Vím o lidech, kterým vadilo, že se s Arnoldem vyfotili a museli z místnosti odejít. Že tam nemohli být dál a sledovat další příchozí. To pro mě není konstruktivní kritika, byť ji vnímám,“ říká Větrovský. „A další reagovali, že si nemohli s Arnoldem nic říct nebo si s ním nepodali ruku, že mají jenom tu fotku,“ dodává.
„Jenomže oni nemluvili, stoupli si vedle Arnolda a když se s ním vyfotili, najednou s ním chtěli něco ‚dělat‘. Ale na to už Arnold nereagoval. Rozumím tomu, že někdo mohl očekávat víc a mrzí mě to. Zároveň však musím říct, že nebylo v mé síle Arnoldovi přikazovat, že má s někým prohodit dvě věty, čtyři nebo tři slova. To je na ochotě té hvězdy,“ říká Větrovský.
Jak se tedy ideálně při takto organizovaném osobním setkání chovat? „Chci všem poradit, podejte ruku jako první a začněte komunikovat. Já mám videa, na kterých lidi natáhli ruku, řekli Arnoldovi, že je jim ctí se s ním poznat, protože milují jeho filmy a pak si třeba udělali i společnou fotografii. My jsme nikde nepsali, že půjde o dvacetiminutový rozhovor,“ vysvětluje Větrovský.
„Vytáhnout telefon a chtít po něm, aby nahrál zdravici mému bratrovi, je prostě naivní. A to jsem zažil skoro na všech večerech, které jsme dělali. Ochranka je už tak vycvičená, že jakmile se o něco podobného pokusíte, tak vás blokuje. Vše se opírá o smlouvu, a ta byla tak přísná, že kdybych ji konzultoval s našim právníkem, což jsem neudělal, tak by nám ji s manželkou zakázal podepsat. Tím nechci vzbuzovat lítost, vybrali jsme si to sami, ale nic není jenom černo-bílé,“ uzavírá Větrovský.
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18. června 2026