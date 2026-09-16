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Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze, smála se Dolly Partonová

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  10:37
Mnoho lidí nevědělo, že autorkou hitu I Will Always Love You, který pro film Osobní strážce přezpívala Whitney Houstonová, byla Dolly Partonová. Americká country zpěvačka, skladatelka, herečka a filantropka, která letos 25. srpna prohrála boj s rakovinou, v minulosti prozradila, že jí to nevadí.
Dolly Partonová v Londýně (29. června 2023)
Dolly Partonová v Nashvillu (11. srpna 2005)
Lily Tomlinová, Dolly Partonová a Jane Fondová na Primetime Emmy Awards v Los Angeles (17. září 2017)
Dolly Partonová na cenách AMC ve Friscu (11. května 2023)
67 fotografií

Originální verzi skladby I Will Always Love You nahrála Dolly v roce 1974 jako rozloučení s dlouhodobým kolegou Porterem Wagonerem. O téměř dvacet let později se stejná skladba objevila ve filmu Osobní strážce, kde ji znovu proslavila americká zpěvačka Whitney Houstonová.

Původní autorka, mezi jejíž další hity patří například i skladba Jolene, však o použití skladby zprvu neměla ani tušení. „Doneslo se mi jen to, že dříve chtěli použít jinou píseň, kterou už ale mezitím použil někdo jiný a tudíž ji museli stáhnout. A že jim pak prý někdo doporučil moji skladbu,“ uvedla Partonová roku 2003 v pořadu Larryho Kinga. „Tak jsem si jen říkala: Jé, to by bylo skvělé.“

Dolly Partonová na titulní straně Playboye v říjnu 1978 ve svých 32 letech

Následně však uplynulo několik měsíců bez dalších zpráv. „Prakticky jsem to pustila z hlavy. Až jednoho dne jsem si v autě pustila rádio a tam zrovna hrál ten úvod ve stylu a capella… Připadalo mi to povědomé. Trvalo několik vteřin, než mi to došlo,“ vzpomínala Dolly.

„A najednou se tam rozeznělo to ‚I will always love you‘ a já měla pocit, že se mi zastaví srdce a umřu. Div jsem nenabourala,“ smála se zpěvačka. „Byl to ale úžasný pocit. Whitney to nahrála opravdu skvěle.“

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Už původní verze skladby se v USA umístila na celé řadě hitparád. V 1995 ji pak Dolly vydala jako duet, při němž ji doprovodil americký zpěvák Vince Gill. Až nahrávka od Whitney Houstonové nicméně prorazila po celém světě a vysloužila si dvě ceny Grammy. Tu druhou, za „nejlepší výkon ženské popové zpěvačky“, přitom Whitney v roce 1994 dostala z rukou Dolly osobně.

Dva roky po Whitneyině smrti Dolly prozradila, že ve výsledku spousta lidí nezná skutečnou autorku, ale ona si to rozhodně nebere osobně. „Lidé si řeknou: To je ta skladba od Whitney! A já jsem s tím v pohodě. Ať klidně jí patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze,“ zavtipkovala zpěvačka v pořadu The Wendy Williams Show.

Partonová později vyjádřila překvapení nad tím, že se z této její písně stal až takový hit. „Rozhodně mě to těší. Však díky tomu ta píseň obletěla svět,“ uvedla v roce 2016.

Dolly Partonová, která se až do své smrti v 80 letech nadále aktivně účastnila veřejného života, se proslavila mimo jiné i svou charitativní a filantropickou činností. Zpěvaččino úmrtí 25. srpna 2026 oznámil světu její synovec Bryan Seaver.

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