Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze, smála se Dolly Partonová

Originální verzi skladby I Will Always Love You nahrála Dolly v roce 1974 jako rozloučení s dlouhodobým kolegou Porterem Wagonerem. O téměř dvacet let později se stejná skladba objevila ve filmu Osobní strážce, kde ji znovu proslavila americká zpěvačka Whitney Houstonová.
Původní autorka, mezi jejíž další hity patří například i skladba Jolene, však o použití skladby zprvu neměla ani tušení. „Doneslo se mi jen to, že dříve chtěli použít jinou píseň, kterou už ale mezitím použil někdo jiný a tudíž ji museli stáhnout. A že jim pak prý někdo doporučil moji skladbu,“ uvedla Partonová roku 2003 v pořadu Larryho Kinga. „Tak jsem si jen říkala: Jé, to by bylo skvělé.“
Následně však uplynulo několik měsíců bez dalších zpráv. „Prakticky jsem to pustila z hlavy. Až jednoho dne jsem si v autě pustila rádio a tam zrovna hrál ten úvod ve stylu a capella… Připadalo mi to povědomé. Trvalo několik vteřin, než mi to došlo,“ vzpomínala Dolly.
„A najednou se tam rozeznělo to ‚I will always love you‘ a já měla pocit, že se mi zastaví srdce a umřu. Div jsem nenabourala,“ smála se zpěvačka. „Byl to ale úžasný pocit. Whitney to nahrála opravdu skvěle.“
Už původní verze skladby se v USA umístila na celé řadě hitparád. V 1995 ji pak Dolly vydala jako duet, při němž ji doprovodil americký zpěvák Vince Gill. Až nahrávka od Whitney Houstonové nicméně prorazila po celém světě a vysloužila si dvě ceny Grammy. Tu druhou, za „nejlepší výkon ženské popové zpěvačky“, přitom Whitney v roce 1994 dostala z rukou Dolly osobně.
Dva roky po Whitneyině smrti Dolly prozradila, že ve výsledku spousta lidí nezná skutečnou autorku, ale ona si to rozhodně nebere osobně. „Lidé si řeknou: To je ta skladba od Whitney! A já jsem s tím v pohodě. Ať klidně jí patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze,“ zavtipkovala zpěvačka v pořadu The Wendy Williams Show.
Partonová později vyjádřila překvapení nad tím, že se z této její písně stal až takový hit. „Rozhodně mě to těší. Však díky tomu ta píseň obletěla svět,“ uvedla v roce 2016.
Dolly Partonová, která se až do své smrti v 80 letech nadále aktivně účastnila veřejného života, se proslavila mimo jiné i svou charitativní a filantropickou činností. Zpěvaččino úmrtí 25. srpna 2026 oznámil světu její synovec Bryan Seaver.