Plastiky a velké hity, které proslavili i jiní. Dolly Partonová slaví osmdesátiny

K jejím nejznámějším hitům patří I Will Always Love You, kterou později proslavila Whitney Houstonová, dále Jolene, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Partonová, držitelka několika cen Grammy, se věnuje také produkci a založila síť vlastních zábavních podniků.
Narodila se 19. ledna 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině jako čtvrtá z dvanácti sourozenců. Má irské i indiánské předky. Vystupovala už jako dítě v rozhlasových pořadech a první singly nahrála ve třinácti letech.
Důležitým zlomem v její kariéře bylo hostování v programu zpěváka Johnnyho Cashe na konci padesátých let. V roce 1967 přijala nabídku zpěváka Portera Wagonera a stala se členkou jeho televizního pořadu. Jejich spolupráce trvala šest let, poté se Partonová vydala na samostatnou dráhu.
Zpěvačka se objevila rovněž na filmovém plátně. Zahrála si v komediích Od devíti k pěti, Nejlepší bordýlek v Texasu či Kočičí zlato a objevila se také ve snímku Ocelové magnólie.
V květnu 2022 byla Partonová uvedena do Rokenrolové síně slávy, která ji označila za „žijící legendu a vzor ženské emancipace“ a vyzdvihla její zásluhy o rozšíření okruhu posluchačů country hudby i inspiraci nespočtu umělců.
Loni v listopadu obdržela v rámci udílení cen Governor Awards, které pořádá vedení americké Akademie filmového umění a věd, čestného Oscara za celoživotní přínos. Zpěvačka, která byla během kariéry dvakrát nominována na Oscara za původní filmovou píseň, získala humanitární ocenění za svou filantropickou a charitativní činnost. Založila například knihovnu, jež zdarma rozesílá knihy malým dětem s cílem podporovat dětskou gramotnost. Podporuje také charitativní organizace zaměřené na ochranu životního prostředí či léčbu HIV/AIDS, uvedl server BBC.
V roce 2020 přispěla částkou jednoho milionu dolarů na vývoj vakcíny proti covidu-19. Dar poskytla prostřednictvím zdravotnického zařízení v Nashvillu, kde podle BBC probíhal výzkum preparátu společnosti Moderna.
Dolly Partonová si vybudovala image založenou na výrazném účesu a make-upu. V jejím případě však nejde jen o pódiovou stylizaci – líčí se i doma, a jak sama přiznala, bez make-upu by nikdy nešla spát.
V roce 1978 se objevila na titulní straně časopisu Playboy a otevřeně se pochlubila svou postavou. Na svůj vzhled dlouhodobě dbá, má za sebou několik plastických operací, stále pravidelně cvičí a dbá na zdravou stravu, aby si udržela štíhlou linii. Jak sama s nadsázkou říká, nechce, aby se z ní ještě před osmdesátkou stala bělovlasá stará bába.