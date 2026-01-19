Plastiky a velké hity, které proslavili i jiní. Dolly Partonová slaví osmdesátiny

Zpěvačka, autorka písní, herečka i filantropka Dolly Partonová, považovaná za první dámu americké country, slaví 19. ledna osmdesátiny. Za více než šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila přibližně 3000 písní.

K jejím nejznámějším hitům patří I Will Always Love You, kterou později proslavila Whitney Houstonová, dále Jolene, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Partonová, držitelka několika cen Grammy, se věnuje také produkci a založila síť vlastních zábavních podniků.

Doly Partonová jako čtrnáctiletá na snímku ze střední školy (1960)
Dolly Partonová na titulní straně Playboye v říjnu 1978 ve svých 32 letech
Dolly Partonová
Narodila se 19. ledna 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině jako čtvrtá z dvanácti sourozenců. Má irské i indiánské předky. Vystupovala už jako dítě v rozhlasových pořadech a první singly nahrála ve třinácti letech.

Dolly Partonová na titulní straně Playboye v říjnu 1978 ve svých 32 letech

Důležitým zlomem v její kariéře bylo hostování v programu zpěváka Johnnyho Cashe na konci padesátých let. V roce 1967 přijala nabídku zpěváka Portera Wagonera a stala se členkou jeho televizního pořadu. Jejich spolupráce trvala šest let, poté se Partonová vydala na samostatnou dráhu.

Zpěvačka se objevila rovněž na filmovém plátně. Zahrála si v komediích Od devíti k pěti, Nejlepší bordýlek v Texasu či Kočičí zlato a objevila se také ve snímku Ocelové magnólie.

V květnu 2022 byla Partonová uvedena do Rokenrolové síně slávy, která ji označila za „žijící legendu a vzor ženské emancipace“ a vyzdvihla její zásluhy o rozšíření okruhu posluchačů country hudby i inspiraci nespočtu umělců.

Dolly Partonová (29. října 2019)

Loni v listopadu obdržela v rámci udílení cen Governor Awards, které pořádá vedení americké Akademie filmového umění a věd, čestného Oscara za celoživotní přínos. Zpěvačka, která byla během kariéry dvakrát nominována na Oscara za původní filmovou píseň, získala humanitární ocenění za svou filantropickou a charitativní činnost. Založila například knihovnu, jež zdarma rozesílá knihy malým dětem s cílem podporovat dětskou gramotnost. Podporuje také charitativní organizace zaměřené na ochranu životního prostředí či léčbu HIV/AIDS, uvedl server BBC.

V roce 2020 přispěla částkou jednoho milionu dolarů na vývoj vakcíny proti covidu-19. Dar poskytla prostřednictvím zdravotnického zařízení v Nashvillu, kde podle BBC probíhal výzkum preparátu společnosti Moderna.

Zpěvačka Miley Cyrusová má také hvězdnou kmotru v podobě americké country legendy zpěvačky Dolly Partonové.

Dolly Partonová si vybudovala image založenou na výrazném účesu a make-upu. V jejím případě však nejde jen o pódiovou stylizaci – líčí se i doma, a jak sama přiznala, bez make-upu by nikdy nešla spát.

V roce 1978 se objevila na titulní straně časopisu Playboy a otevřeně se pochlubila svou postavou. Na svůj vzhled dlouhodobě dbá, má za sebou několik plastických operací, stále pravidelně cvičí a dbá na zdravou stravu, aby si udržela štíhlou linii. Jak sama s nadsázkou říká, nechce, aby se z ní ještě před osmdesátkou stala bělovlasá stará bába.

