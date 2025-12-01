Čas zhojí všechny rány, říká Dolly Buster o náročném období po odchodu manžela

Renato Salerno
Dolly Buster (56), jedna z nejznámějších tváří evropského erotického průmyslu 90. let, promluvila v otevřeném rozhovoru pro iDNES.cz o tom, jak zvládá psychicky náročné období po odchodu manžela Dina Baumbergera (†81), se kterým žila od roku 1990. Popsala také, co pro ni znamená Praha a jak vnímá trendy dnešní doby, jakými jsou například reality show či platforma OnlyFans.

Ikona světa erotiky i devadesátkového eurodance Dolly Buster zavítala do Bratislavy. Co vás sem přivedlo?
Přivedl mě křest duhového vína influencera Davida Keye, což je pro mě něco zvláštního a moc se na to těším. Chci hlavně vědět, jak takové duhové víno chutná.

Dolly Buster
Dino Baumberger a Dolly Buster (Hamburg, 1998)
Dolly Buster (23. srpna 2024)
Dolly Buster oznámila na Instagramu, že zemřel její manžel Josef „Dino“ Baumberger. (10. června 2025)
50 fotografií

Při jakých příležitostech vy osobně boucháte špunty?
Já spíš nechávám špunty bouchat. Já to většinou nedělám sama, ale když se to hodí, tak se ráda napiji. Proč ne?

Jak byste popsala svůj letošní rok? Víme, že pro vás nebyl úplně jednoduchý.
Byl to zvláštní a špatný rok. V létě to bylo hodně špatné, můj manžel bohužel zemřel. Ale jak se říká, čas skutečně pomalu hojí všechny rány. Ještě to nezahojil, ale doufám, že zhojí a všechno se začne brzy zlepšovat.

Německá pornoherečka českého původu Dolly Buster a její manžel, producent Dino Baumberger, pózují společně se svými psy, boxerem Mikem (vlevo) a Bennym. (1998)

Co a kdo vám nyní nejvíc pomáhá? Maminka Helena?
Maminka, ano. Ale mám i dost dobrých přátel, kteří mi také skutečně hodně pomáhají. Vím, že bez nich bych to asi ani nezvládla.

Odreagujete se ráda třeba i tím, že kývnete na nějaký projekt německé televize, kam propůjčíte svoji tvář, můžete se zasmát a na chvíli úplně vypnout?
Já většinou tak vypínám, že se pak smějí všichni ostatní! Ano, vzala jsem pár věcí, nějakou práci, kde jsem trochu vypnula. Ale bylo toho nakonec až moc. Ale takový je život a to je entertainment, zábavní průmysl. Prostě musím. Život jde dál. A když se něco povede, tak jsem za to ráda.

Jste hodně kreativní člověk. Malovala jste, dělala jste muziku, jaké projekty by vás ještě bavilo dělat?
My máme momentálně v televizi tak nezajímavé projekty, že si myslím, že kdybych v něčem účinkovala, že by se to třeba tím možná i mohlo zlepšit. (smích)

Dolly Buster přišla o manžela. Byl láskou mého života, řekla o pornoproducentovi

V Čechách je celkem fenoménem reality show Survivor. Vy sama jste měla s něčím takovým zkušenost v podobné německé show nazvané Dschungelcamp.
Žánr reality show teď v Německu frčí. Já jsem vlastně jedna z těch, která se na to nikdy nechtěla dívat. Dschungelcamp neboli přežití v džungli je za mě ok formát. Ale všechny ostatní bohužel ne. Teď už jsme ale s reality pořady tak daleko, že se na ně dívám, protože musím kvůli práci a obecně kvůli přehledu. Musím vědět, kdo tam je. Já ty lidi pomalu už ani neznám, to jsou všechno „hvězdy reality show“ a já vždycky říkám: ‚Jo? Reality?‘ Ok. ‚Hvězdy?‘ Nevím, jestli se to tak dá skutečně říct. Ale tak to dnes je.

Bavilo by vás, kdyby vás pozvala topmodelka Heidi Klum jako hostující porotkyni do pořadu Germany’s Next Top Model?
To by mě bavilo. To je výběr nových topmodelek a Heidi Klum je někdo, kdo má skutečně úroveň.

Dolly Buster jako dáma na úrovni

Když se řekne OnlyFans, jaký na to máte vy jako erotická ikona názor?
Podle mě to je víc reklama, než to, co se tam skutečně děje. Holkám pořád přicházejí na Instagram nabídky typu „pracuj pro OnlyFans a budeš strašně bohatá“. Jenže když tam všichni jsou tak strašně bohatí, tak se ptám, proč to pořád doporučují i druhým? Myslím, že to je ok, ale že část toho je hodně velký fake.

OBRAZEM: Jak šel čas s hvězdou erotických filmů Dolly Buster

Bylo složité zamyslet se nad svým životním standardem, když jste věděla, že se postupně přestávají prodávat videokazety a DVD?
Všechno se změnilo. Celý zábavní průmysl – muzika, filmy, všechno, co dřív žilo z toho, že lidi za to zaplatili, že se na to dívali. Vlastně to existuje dál, ale jiným způsobem. Samozřejmě, že jsme se tenkrát museli nad tím dost zamyslet, jak to bude dál. Ale doposud to tak nějak dál šlo.

Když se řekne Praha, jaké máte na ni vzpomínky? Má stále místo ve vašem srdci?
Jsem sice narozená v Praze, ale nejsem žádný velký nacionalista. Nejsem někdo, kdo by říkal, jak je strašně hrdý na to, kde se narodil. To si nikdo nevybírá. To zní teď hůř, než to je. S tím, kde jsem se narodila, jsem spokojená. Ale kdyby to bylo jinde, tak by to bylo jinde. Praha je pro mě mé dětství, ale vzhledem k tomu, že jsem tam tak šťastná jako dítě taky nebyla, nemůžu říct, že by ty vzpomínky byly tak strašně krásné. Ale ano, měla jsem tam zajímavé zážitky.

Třeba kandidování do Evropského parlamentu za Nezávislou iniciativu.
Ano, kandidovala jsem. Pravda je, že v Praze jsem zažila hodně věcí, které bych nezažila, kdybych se tam nenarodila. Je to důležitá součást mého života. Spíš ale vzpomínám na různé lidi, jak se ke mně chovali a co jsem tam prožila.

1. prosince 2025

Dolly Buster (56), jedna z nejznámějších tváří evropského erotického průmyslu 90. let, promluvila v otevřeném rozhovoru pro iDNES.cz o tom, jak zvládá psychicky náročné období po odchodu manžela Dina...

Všechno jsem si musela odžít. Špatné věci mě posunuly, říká Michaela Maurerová

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Michaela Maurerová.

Michaela Maurerová je nejen herečkou a moderátorkou, ale především je mámou. Život se snaží vybalancovat tak, aby byla spokojená ona sama i všichni okolo. S věkem už se naučila dávat sebe na první...

29. listopadu 2025

Máme syna, ale neviděli jsme se 26 let, říká exmanželka Liama Gallaghera

Patsy Kensitová a Liam Gallagher v Cannes (23. května 1999)

Britská modelka a herečka Patsy Kensitová (57) si v roce 1997 vzala frontmana skupiny Oasis Liama Gallaghera (53). Manželství jim ale dlouho nevydrželo, po třech letech se rozvedli. I přes to, že...

29. listopadu 2025  13:41

