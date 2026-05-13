Dodavatel drog pro herce Perryho dostal dva roky vězení

Autor: ,
  21:26
Poradce pro léčbu drogové závislosti Erika Fleminga, který zesnulému herci Matthewu Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, ve středu soud v Los Angeles poslal na dva roky do vězení. Informuje o tom agentura AP.
Matthew Perry (Los Angeles, 28. dubna 2015) | foto: AP

Představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu 2023.

Dnes šestapadesátiletý Erik Fleming, který se živil jako poradce pro léčbu drogové závislosti, seriálovou a filmovou hvězdu spojil s dealerkou Jasveen Sanghaovou, od níž pak ketamin přeprodával Perryho asistentovi. Ženu, kterou americká média přezdívají „ketaminová královna“, soud v dubnu potrestal patnáctiletým vězením.

Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Coxová, Jennifer Anistonová a Lisa Kudrowová ve speciálu seriálu Přátelé (2021)

Úmrtí čtyřiapadesátiletého Perryho souviselo právě s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů. Perry podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky preparátu, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle vyšetřovatelů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

Pro Fleminga, který se jako první z několika obžalovaných přiznal a začal spolupracovat s vyšetřovateli, obžaloba žádala dva a půl roku vězení, protože Fleming podle ní vědomě prodával pouliční drogy oběti, jejíž boj se závislostí byl veřejně známý a dobře zdokumentovaný. Obhajoba navrhovala tři měsíce odnětí svobody a devět měsíců pobytu v zařízení pro léčbu závislostí.

Ketaminová královna dostala 15 let. Matthewovi Perrymu prodala smrtelnou dávku

„Sehnal jsem pro Matthewa Perryho ketamin, protože jsem chtěl peníze a protože jsem si myslel, že prokazuji laskavost příteli,“ napsal Fleming už dříve v dopise soudu. „Nikdy jsem nepomyslel na nejhorší možný výsledek. Tato osudová chyba mě bude navždy pronásledovat.“

Dodavatel drog pro herce Perryho dostal dva roky vězení

