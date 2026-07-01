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Nemůžu litovat toho, kolik let jsem prošňupal, říká DJ Roxtar. Bude z něj táta

Renato Salerno
DJ Roxtar (43) navštívil Dětské psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Motol, kam dorazil se svým terapeutem Mikem Bruerem. Právě jeho označuje za člověka, který mu pomohl překonat závislost. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o své cestě k abstinenci, blížícím se otcovství i o tom, jak poznat, že člověk potřebuje pomoc.
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20 fotografií

Do Motola jste dorazil s Mikem Bruerem. Kdo pro vás je?
DJ Roxtar: Je to adiktologický specialista a terapeut, kterého jsem poznal v léčebně, když jsem sám měl velké problémy. Ze začátku jsme se dost hádali, ale dnes můžu s čistým svědomím říct, že mi zachránil život. Je jedním z lidí, díky kterým jsem dodnes střízlivý.

Jak na první setkání vzpomínáte vy?
Mike Bruer: Bylo to strašné. Pořád se se mnou hádal, nechtěl spolupracovat a byl hodně tvrdohlavý. Nakonec ale začal věci vidět jinak a to byl zásadní zlom.

Představujete společně projekt Nebuď smažák. O co jde?
Mike Bruer: Je to preventivní program pro mladé lidi. Nechceme moralizovat. Ukazujeme, jak závislost skutečně vypadá, kam může člověka dovést a hlavně jak se z ní dostat, pokud do ní někdo spadne.

Pobyt v léčebně byl úžasný zážitek, říká Dominik Turza alias DJ Roxtar

Vy sám jste o své závislosti mluvil velmi otevřeně. Kde člověk najde sílu přiznat si, že má problém?
DJ Roxtar: Ve chvíli, kdy je úplně na dně. Teprve tehdy si často dokáže říct: „Musím s tím něco udělat.“ Musí být hlavně upřímný sám k sobě. Nemusí o tom mluvit veřejně, ale měl by to říct terapeutovi nebo někomu, komu věří. Přiznat si, že potřebuje pomoc, je ten úplně první krok.

Lidé vám často píšou o radu?
DJ Roxtar: Ano, hodně lidí mi píše, že mají problém a potřebují pomoct. Nejsem terapeut, ale vím, kam je nasměrovat. Ať už přímo za Mikem, do léčebny nebo třeba mezi Anonymní alkoholiky či narkomany. Všem, kteří mají odvahu ozvat se, bych chtěl poděkovat. Udělali ten nejdůležitější krok.

Když se dnes ohlédnete zpátky, nelitujete let, která jste kvůli závislosti ztratil?
DJ Roxtar: Na to jsem se ptal i Mikea v léčebně. Nemůžu žít minulostí a litovat, kolik let jsem prohulil, prochlastal nebo prošňupal. To už nezměním. Soustředím se na přítomnost a blízkou budoucnost. V září se mi narodí syn a strašně se na to těším. Myslím, že jsem připravený. Dokonce mi to potvrdil i Mike, což mi dodalo velkou naději. Člověk minulost nezmění, ale může změnit sám sebe.

DJ Roxtar: Drogy a alkohol? Jsem rok a půl střízlivý a je mi skvěle

Jak důležité je obklopovat se lidmi, kteří vás v abstinenci podpoří?
Mike Bruer: Drogám ani alkoholu se člověk nevyhne, jsou všude kolem nás. Důležité je srovnat si věci uvnitř sebe. Když se člověk vyrovná sám se sebou, začne přirozeně zvládat i situace kolem sebe.

Vy jste několikrát říkal, že o své minulosti mluvíte veřejně schválně. Proč?
DJ Roxtar: Protože to funguje. Když o tom mluvíte otevřeně, lidé vám přestanou drogy nabízet. Zažil jsem to třeba na Andělech. Najednou kolem mě vznikl takový ochranný kruh. Jako by všichni věděli, že do toho už nepatřím.

Do rozhovoru se zapojil i herec Jakub Žáček, který s nadsázkou prohlásil, že se teď bude držet dál od nabízení návykových látek. Na adresu Roxtara (vlastním jménem Dominika Turzy) pak vtipkoval: „Tebe už se drogy bojí.“ Na což DJ s úsměvem přikývl.

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