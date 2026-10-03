Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

DJ Roxtar je tatínkem. Prozradil jméno syna a dal radu nastávajícím rodičům

Autor:
  17:03
Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026)

Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026) | foto: Instagram / djroxtar / simixiee

Dominik Turza (DJ Roxtar) Praha, Slavnostní otevření nové terapeutické...
Dominik se zamiloval do krásné Simony.
Krásná Simona Bobková je partnerkou Dominika Turzy.
Dominik se zamiloval do krásné Simony.
21 fotografií
Dominik Turza, známý jako DJ Roxtar, se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Jeho manželka Simona před téměř dvěma týdny přivedla na svět syna. Rodiče prozradili jeho jméno a sdíleli také svou zkušenost s předporodními kurzy.

„Tohle je Nik. Narodil se 21. září. Narodil se v Podolí. A tohle je pár mých postřehů pro budoucí maminky a tatínky,“ začal svůj příspěvek, v němž doporučil nadstandardní pokoj a poděkoval porodní asistence a sestřičkám.

djroxtar

Děkujeme @ustavpropeciomatkuadite byli jste ve všech směrech perfektní
A speciálně děkujeme porodní asistentce @favik777 Pavlo, díky tobě to proběhlo hladce a rychle
Ale největší dík patří mojí @simixiee miluju tě a miluju našeho Nika ❤️‍
#mamesyna #stesti #zdravi #zazrak

3. října 2026 v 16:36, příspěvek archivován: 3. října 2026 v 16:46
oblíbit odpovědět uložit

„V červenci jsme byli na předporodním kurzu. (Porod je krásný) Kde se nám snažili namluvit, že velké porodnice jsou zlo, že je potřeba ‚alter‘ dula, že porod doma a do vody je ta nejlepší a jediná správná volba, že si máme nechat zpracovat placentu, vysušit pupeční šňůru do tvaru srdce a v žádném případě nevykapat oči, a už vůbec nedejbože nechat píchnout novorozenci injekci vitamínu K. Bylo toho víc...,“ napsal s tím, že kromě tohoto 11,5 hodinového kurzu si nakonec našli ještě další v Podolí.

Budoucím rodičům také poradil, aby si nenechali vnutit nějaký názor a pokud chtějí snížit rizika na minimum, ať radši rodí v nemocnici, kde jsou odborníci.

Dominik se zamiloval do krásné Simony.

Ve svém příspěvku samozřejmě největší poděkování věnoval své manželce. „Miluju tě a miluju našeho Nika,“ napsal Simoně.

Že se s manželkou těší na syna, Roxtar prozradil už během léta. Začátkem srpna dvojice zveřejnila těhotenské fotografie a potvrdila, že jejich prvním potomkem bude chlapec a narodit by se měl v září. DJ Roxtar v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že se na roli otce těší. Jako správný krok to označil i jeho terapeut Mikem Bruer, kterého Turza označuje za člověka, který mu pomohl překonat závislost.

„Nemůžu žít minulostí a litovat, kolik let jsem prohulil, prochlastal nebo prošňupal. To už nezměním. Soustředím se na přítomnost a blízkou budoucnost. V září se mi narodí syn a strašně se na to těším. Myslím, že jsem připravený. Dokonce mi to potvrdil i Mike, což mi dodalo velkou naději. Člověk minulost nezmění, ale může změnit sám sebe,“ řekl Dominik Turza při představení preventivního programu pro mladé lidi Nebuď smažák.

Učitelka na základní škole Simona Bobková je jeho druhou manželkou. Vzali se v červnu 2024. Jeho první manželství, které trvalo 13 let, skončilo mimo jiné právě kvůli závislostem na drogách a alkoholu.

1. července 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem

Radek Kašpárek s přítelkyní Ivanou na módní show Osmanyho Laffity (25. září...

Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

DJ Roxtar je tatínkem. Prozradil jméno syna a dal radu nastávajícím rodičům

Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026)

Dominik Turza, známý jako DJ Roxtar, se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Jeho manželka Simona před téměř dvěma týdny přivedla na svět syna. Rodiče prozradili jeho jméno a sdíleli také svou...

3. října 2026  17:03

Švédská princezna Madeleine přiznala, že před královským životem chtěla utíkat

Švédská princezna Madeleine

Švédská princezna Madeleine (44) se nechala vyfotit na obálku časopisu Vogue Scandinavia. Při této příležitosti poskytla exkluzivní rozhovor, v němž vůbec poprvé mluví o svém postoji ke královským...

3. října 2026  14:16

Russell Crowe zhubl 26 kilo. Pochlubil se o dvacet let mladší partnerkou

Britney Theriotová a Russell Crowe na filmovém festivalu v Benátkách (11. září...

Russell Crowe (62) výrazně zhubl a svou proměnu nedávno předvedl i na filmovém festivalu v Benátkách, kde se objevil po boku partnerky Britney Theriotové (42). Herec na červeném koberci ukázal...

3. října 2026  11:31

Trumpova tchyně oslavila 100. narozeniny. Vnučka Ivanka pro ni připravila oslavu

Marie Zelníčková v Americe s vnoučaty a jejich rodinami na oslavě svých 100....

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová na sociálních sítích ukázala fotky z velké rodinné oslavy. Její babička Marie Zelníčková, která s ní žije v Americe, oslavila 100. narozeniny. Nechyběla na...

3. října 2026  9:30

Laviho bych doma nesnesla ani minutu, říká herečka Šárka Krausová

Šárka Krausová

Šárka Krausová se před kameru vrátila v jiné životní etapě. Několik měsíců po narození syna přiznává, že mateřství změnilo její pohled na práci i priority. Promluvila o návratu k partě kolem Jakuba...

3. října 2026

Kaskadérka Hana Dvorská chodila s manželem Marie Rottrové. Byla to láska

Hana Dvorská a Michal Kurtiš ve StarDance XIV (2026)

„Mám svaly jen se svalit,“ říká kaskadérka Hana Dvorská, která se účastní letošního ročníku StarDance a díky své muskulatuře by mohla tanečního partnera doslova na rukou nosit. „Jo, takhle vtipná je...

3. října 2026

Cítím se na dvacet, vypadám na třicet a je mi osmdesát, vtipkuje Rudolf Hrušínský

Rudolf Hrušínský

Přestože ho poslední dobou trápí zdraví a v pondělí 5. října oslaví 80. narozeniny, Rudolf Hrušínský nepřestává hrát v televizi ani v divadle. Kolegové z Divadla Bez zábradlí i z nováckého seriálu...

2. října 2026  16:20

Po okupaci přišel trest. Jan Kačer žil v odloučení od rodiny. Jako opuštěný mamut, říkal

Premium
„Vlastně jsem nikdy neměl ctižádost něco být. Nikdy by mě nenapadlo, že budu...

Velikán, ikona, modla. Génius, kapacita, autorita. S kolika takovými poklonami se během života setkal a obvykle nad nimi jen nechápavě vrtěl hlavou.

2. října 2026

Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea

Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv....

Americká herečka Zendaya (30) se v nové kampani švýcarské sportovní značky On proměnila v hrdinku akčního filmu. V reklamním spotu natočeném v Praze předvádí bojové scény, utíká před útočnicemi a...

2. října 2026

Michelle z Prciček ukázala čtrnáctiletou dceru. Vypadají jako dvojčata

Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026)

Hvězda filmu Prci, prci, prcičky a seriálu Jak jsem poznal vaši matku Alyson Hanniganová (52) zveřejnila selfie se svou čtrnáctiletou dcerou Keevou. Lidé se podivují, jak moc si jsou s dcerou...

2. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kuchařová otevřeně: o manželovi, Miss World i nařčení lidskoprávních organizací

Taťána Kuchařová

Od jejího vítězství v Miss World uplynulo dvacet let a Taťána Kuchařová dnes žije spokojený manželský život, věnuje se modelingu, beauty projektům i práci pro seniory a ženy. V rozhovoru pro iDNES.cz...

2. října 2026  9:45

Zdědila talent a skromnost: Dcera Mekyho Žbirky promluvila o slavném otci

Miro Žbirka s dcerou Lindou (2017)

Rodina Mekyho Žbirky dál pečuje o jeho odkaz a pět let po jeho úmrtí vydává reedici jeho alba Songs for Boys & Girls, které vyšlo před 27 lety pro děti. Na bukletu je mezi dětskými obrázky jeden,...

2. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.