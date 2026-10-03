DJ Roxtar je tatínkem. Prozradil jméno syna a dal radu nastávajícím rodičům

„Tohle je Nik. Narodil se 21. září. Narodil se v Podolí. A tohle je pár mých postřehů pro budoucí maminky a tatínky,“ začal svůj příspěvek, v němž doporučil nadstandardní pokoj a poděkoval porodní asistence a sestřičkám.
„V červenci jsme byli na předporodním kurzu. (Porod je krásný) Kde se nám snažili namluvit, že velké porodnice jsou zlo, že je potřeba ‚alter‘ dula, že porod doma a do vody je ta nejlepší a jediná správná volba, že si máme nechat zpracovat placentu, vysušit pupeční šňůru do tvaru srdce a v žádném případě nevykapat oči, a už vůbec nedejbože nechat píchnout novorozenci injekci vitamínu K. Bylo toho víc...,“ napsal s tím, že kromě tohoto 11,5 hodinového kurzu si nakonec našli ještě další v Podolí.
Budoucím rodičům také poradil, aby si nenechali vnutit nějaký názor a pokud chtějí snížit rizika na minimum, ať radši rodí v nemocnici, kde jsou odborníci.
Ve svém příspěvku samozřejmě největší poděkování věnoval své manželce. „Miluju tě a miluju našeho Nika,“ napsal Simoně.
Že se s manželkou těší na syna, Roxtar prozradil už během léta. Začátkem srpna dvojice zveřejnila těhotenské fotografie a potvrdila, že jejich prvním potomkem bude chlapec a narodit by se měl v září. DJ Roxtar v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že se na roli otce těší. Jako správný krok to označil i jeho terapeut Mikem Bruer, kterého Turza označuje za člověka, který mu pomohl překonat závislost.
„Nemůžu žít minulostí a litovat, kolik let jsem prohulil, prochlastal nebo prošňupal. To už nezměním. Soustředím se na přítomnost a blízkou budoucnost. V září se mi narodí syn a strašně se na to těším. Myslím, že jsem připravený. Dokonce mi to potvrdil i Mike, což mi dodalo velkou naději. Člověk minulost nezmění, ale může změnit sám sebe,“ řekl Dominik Turza při představení preventivního programu pro mladé lidi Nebuď smažák.
Učitelka na základní škole Simona Bobková je jeho druhou manželkou. Vzali se v červnu 2024. Jeho první manželství, které trvalo 13 let, skončilo mimo jiné právě kvůli závislostem na drogách a alkoholu.
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1. července 2026