Václav Havel volal Jiřímu Strachovi: Já se v tom Lotrandovi poznal

Pomocného režiséra bude Strachovi dělat Smyczkův syn Petr. I on si tenkrát ve filmu Lotrando a Zubejda zahrál. „Vždycky říkám známým, ať mě zkusí najít,“ vypráví Smyczek junior.

„A někdy se jim to i podaří, jsem tam v klášteře, když se zpívá písnička Mniši jsou tiší, bylo mi asi devět,“ vzpomíná na natáčení. Otcovými díly nikdy nepohrdal. Ani jako puberťák natož teď, když vidí, že lidi pořád baví. Jeho samotného ale film ani herectví nelákalo. Věnuje se divadelní a dabingové režii.

Jiří Strach byl přesně tím typem, kterého Smyczek pro postavu Lotranda hledal, a tak mu spadla do klína hlavní mužská role. „Bylo to příjemné natáčení,“ vzpomíná. „Jediné, s čím jsem si nevěděl rady, byla scéna, kdy mě vyvádějí z jeskyně ve slavnostních šatech a vezou do školy. Říkal jsem si, jak to mám zahrát? Ten kluk do té doby něco takového nikdy na sobě neměl? A vzpomněl jsem si na Václava Havla, na jeho první inauguraci, jak v tom obleku ještě neuměl chodit (dříve nosíval hlavně svetry a džíny, pozn. red.) a navíc měl krátké nohavice. Tak jsem se rozhodl, že to budu hrát podobně,“ vzpomíná s úsměvem na dávnou inspiraci.

Jiří Strach a Jiří Pecha v pohádce Lotrando a Zubejda (1997)

„Pak jsem se mu k tomu při jedné příležitosti přiznal: Pane prezidente, tu scénu, jsem zahrál podle vás. A on: Ha, ha, to je vtipné. Ale půl roku poté mi zazvonil telefon a v něm se ozvalo: Tady Havel, teď jsem viděl toho Lotranda, tak vám chci říct, že jsem se v tom poznal,“ směje se dávné historce Strach.

Režisér do hlavní mužské role v připravovaném muzikálu obsadil Jana Komínka a Milana Peroutku. S Komínkem, který se poslední dobou často objevuje na televizní obrazovce, jsou si dost podobní, takže si je lidi na ulici často pletou. Strach to bere s humorem. V roli Zubejdy se budou střídat Michaela Pecháčková, Nelly Řehořová a Leila Selyshcheva.

„Mám radost, že za mnou jde i pár důvěryhodných jmen jako jsou Petr Štěpánek nebo Petr Čtvrtníček,“ vyznal se Strach, který navzdory svému jménu je znám jako velmi mírný režisér, který herce miluje.

Podobné renomé míval Karel Smyczek, jenž poté co onemocněl rakovinou krku, už celovečerní hrané filmy netočí. „Táta dělá dokumenty, protože je to méně namáhavé a zároveň ho to naplňuje. Hlavně je ale dědečkem na plný úvazek,“ říká Petr Smyczek. Jeho čtyřletá dcera pohádku Lotrando a Zubejda celou zatím neviděla, ale určité povědomí o ní má.

Petr Smyczek se prosadil jako divadelní režisér zejména mimo Prahu. V Šumperku režíroval například inscenaci Bylo nás pět. Jeho otec podle knihy Karla Poláčka natočil v devadesátých letech televizní seriál. Manželka filmového režiséra a zároveň Petrova matka zůstávala celá léta v pozadí. Má ale vystudovanou produkci, byť se jí nevěnuje. „Já vždycky říkám, že máma je manažerka tátova volného času. Vlastně nás všech,“ říká s úsměvem Petr Smyczek.