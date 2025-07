Občas chci být sexualizována a vnímána jen jako objekt, říká Dita Von Teese

Dita Von Teese, vlastním jménem Heather Renée Sweet, promluvila o chvílích, kdy se cítí jako objekt a ne jako člověk. „Zajímavé je, že chvíle, kdy se cítím jako objekt, nikdy nesouvisejí s tím, že jsem na jevišti nebo dělám svou práci,“ řekla moderátorce podcastu Happy Place, Fearne Cottonové.

„Vždycky jsou to nějaké zvláštní situace v běžném životě, kdy si říkáte: Bože, to je tak divné, že se mě někdo ptá na takovou věc. Nebo třeba mě někdo pozná, požádá o fotku, já zapózuju, a pak přijde někdo další, kdo vůbec netuší, kdo jsem, a jen si řekne: Proč si s ní ti lidi fotí fotku?“ vysvětlila první dáma světové burlesky.

V takových momentech se dle jejích slov cítí jako věc. „V takových chvílích se opravdu cítím jako objekt. A vím, že je to dost tabu říct, ale někdy si prostě říkám: Já chci být na chvíli objektivizovaná. Nebylo by to vlastně fajn?“ dodala. „Chci být občas sexualizovaná a vnímaná jen jako objekt,“ řekla rodačka z Michiganu.

Dita Von Teese je při svých vystoupeních zvyklá na publikum plné žen, které ji fandí a zajímá je, co dělá. Občas však přijdou lidé, kteří ji vůbec neznají a netuší, o čem jsou její vystoupení. „Prostě vejdou a řeknou si: Jo, to je sexy. A já si říkám: Super, jsem ráda, že to pořád působí svůdně a sexy,“ prohlásila.

„Chci tvořit show takovou, že i když o mně nikdy neslyšeli, stejně si řeknou: Tohle bylo úžasné. V životě jsem nic takového neviděl,“ řekla.

V roce 2021 se účastnila soutěže The Masked Dancer, kde vystupovala převlečená za červenou řepu, s maskou ve tvaru zeleniny. Během natáčení však trpěla závratěmi a tanec v soutěži pro ni kvůli tomu byl náročný.

„Měla jsem závratě z toho, jak jsem jezdila na svém mechanickém býkovi, házela jsem přitom hlavou ze strany na stranu a spustilo mi to závratě, které mě trápily celý rok. Byla to jedna z největších výzev mého života, ale bylo to vtipné a moc jsem si to užila,“ dodala tanečnice.

Dita Von Teese momentálně vystupuje v show Diamonds And Dust v londýnském divadle Emerald Theatre.