Novou Sněhurku kritizují i herci s trpasličím vzrůstem. Cítí se diskriminováni

Nová Sněhurka z dílny Disneyho budí kontroverzi ještě před uvedením do kin. Emoce vzbudilo mimo jiné rozhodnutí studia nahradit tradiční sedmici trpaslíků počítačově vytvořenými „kouzelnými...

Díky černým šmouhám pod očima vypadá, jako by byla ubrečená. „ Ale to je jenom unavenost, kocovina, opilost, zanedbanost... Protože Max je technik oddaný tělem i duší filmovému studiu, ve kterém v...

Teddi Mellencampová (43) se proslavila rolí v seriálu Paničky z Beverly Hills. Moderuje také podcast s názvem Two Ts In A Pod. Před měsícem lékaři americké herečce diagnostikovali několik nádorů na...

Miluje improvizaci, dělá projekty, které ji nabíjejí energií a svého manžela si vzala rovnou třikrát. Barbora Mottlová nedávno zavítala do Brna na Ples v Intru a prozradila, že tuto akci si nedokáže...

Každé pivo ho stojí deset tisíc. Oskar Hes uzavřel zničující sázku

Zatím to šlo, ale za pár týdnů bude Oskar Hes nejspíš trpět. Uzavřel totiž sázku, díky níž by se až do konce května neměl dotknout alkoholu. „Jak byla zima, tak jsem ani neměl potřebu osvěžit se...