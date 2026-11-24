V mládí mu kartářka vyložila budoucnost. „Řekla mi: Mladý pane, vy nikdy nebudete bohatý, ale nikdy nebudete mít nouzi. Také mi prozradila, že se dožiju vysokého věku a ve stáří budu mít problémy s nohama. Vše se do puntíku splnilo,“ tvrdil herec.
Polykání cigaret
Na svět přišel 17. března 1922 v Praze do rodiny bankovního úředníka a dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že z něj vyroste jeden z nejurostlejších českých herců. „Já byl tak strašně hubený dítě...,“ vzpomínal. Přesto toužil po kariéře vzpěrače, a tak jej tatínek jednoho dne dovedl do sportovního klubu. Mládenec začal posilovat a nakonec dostal nad hlavu 120 kilogramů. Snil o tom, že vyhraje olympiádu, jenže se potřeboval něčím živit. Uvažoval o dráze učitele tělocviku, ale pak ho napadlo, že divadelní zkoušky nezačínají brzy ráno, spíš po obědě, takže by měl spoustu času na cvičení. „Navíc jsem dost nerozhodný a herec jen poslouchá pokyny režiséra,“ líčil Peterka.
Coby vládce hor musel bafat z fajfky, což ho přivádělo k záchvatům kašle. K postavě se vracel v letech 1974–84. „Lékaři mi později nechtěli věřit, že nekouřím,“ posteskl si Peterka.