První týden soudního procesu byl věnován výběru dvanáctičlenné poroty (tvoří ji osm mužů a čtyři ženy) s šesti náhradníky. Úvodní prohlášení obžaloby a obhajoby zazněla u soudu v pondělí 12. května.

Jako jedna z prvních žen žalovala rapera v listopadu 2023 jeho bývalá partnerka Cassandra „Cassie“ Venturová, která uvedla, že ji Combs několik let sexuálně zneužíval a opakovaně na ni fyzicky i verbálně útočil.

Děti rapera Seana Combse Jessie, Chance, D’Lila, Christian a Justin při příchodu k soudu v New Yorku (19. května 2025)

Třebaže k soudnímu procesu nakonec nedošlo, protože Combs herečku mimosoudně vyplatil, CNN loni zveřejnila šokující video z roku 2016, na kterém raper Venturovou na záběrech z hotelu InterContinental sráží na zem, kope do ní a táhne ji po chodbě poté, co pojal podezření, že mu byla nevěrná s jiným mužem.

„Polovinu toho děsivého týdne stráveného s Diddym byla jeho obětí v tmavém hotelovém pokoji, kde musela celé dny a noci provádět bez ochrany nejrůznější ponižující sexuální akty na mužích z eskortu, které objednal Sean Combs. Jeden z těchto mužů musel například na Diddyho žádost močit Cassie přímo do úst,“ uvedla v pondělí u soudu náměstkyně prokurátora Emily Johnsonová.

„Combs zbil Cassie pokaždé, když mu nebrala telefon nebo když bez jeho svolení někam odešla. Zbil ji také kdykoliv, když si myslel, že jí to v koupelně trvá příliš dlouho. Řekl, že jí zničí kariéru tím, že zveřejní videa, na kterých provádí sexuální akty na desítkách mužů z eskortu, které objednal a nutil ji mít s nimi pohlavní styk či orální sex,“ popsala.

„Před zraky těchto objednaných zaplacených mužů ji pak také opakovaně znásilňoval a vše si natáčel. V tomto vztahu měl moc a kontrolu nade vším pouze jeden člověk. A to obžalovaný. Donutil svou partnerku, aby v těch temných hotelových pokojích plnila jeho příkazy,“ popsala Johnsonová.

Cassie Venturová a Sean „Diddy“ Combs

Diddyho právnička reagovala takto: „Sean Combs je komplikovaný muž, ano. Ale toto není žádný komplikovaný soudní případ. Toto je čistě o lásce, žárlivosti, nevěře a penězích. Byli to dva dospělí svéprávní lidé a takový byl zkrátka jejich vztah,“ uvedla Teny Geragosová.

Diddy prostřednictvím právníků označil v minulosti veškerá obvinění proti němu jako „odporná“ a opakovaně uvedl, že je vznesli „jednotlivci hledající rychlý výdělek“.

„Pan Combs a jeho právní tým mají plnou důvěru ve fakta a integritu soudního procesu,“ uvedl raperův právník v prohlášení pro BBC ohledně federálních trestních obvinění. Podle vyjádření jeho právníků vedl Diddy „životní styl swingera“, ale nebyl zločincem.

Sean „Diddy“ Combs čelí pěti federálním obviněním, včetně spiknutí za účelem vydírání (racketeering), obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a přepravu osob za účelem prostituce. Kromě toho čelí také desítkám občanskoprávních žalob od jednotlivců.

Pokud bude raper a hudební producent uznán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozí mu až doživotní trest odnětí svobody. Očekává se, že soudní řízení potrvá přibližně 8 až 10 týdnů, verdikt by mohl padnout koncem července nebo začátkem srpna.

Sean Combs byl zatčen a obviněn 16. září loňského roku, šest měsíců poté, co federální agenti uskutečnili razii v jeho nemovitostech v Los Angeles a v Miami. Raper opakovaně usiloval o propuštění na kauci, soud to však pokaždé zamítl z obavy, že by mohl ovlivňovat svědky a byl proto po celou dobu držen ve vazbě v New Yorku.

Soudní proces se koná před americkým okresním soudcem Arunem Subramanianem v budově Daniela Patricka Moynihana na dolním Manhattanu. První den, kdy zazněla úvodní prohlášení obžaloby a obhajoby, přišli Diddyho k soudu osobně podpořit jeho nejbližší přátelé a šest z jeho sedmi dětí, které má raper se čtyřmi různými ženami.