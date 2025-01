Dick Van Dyke s manželkou Arlene Silverovou (53) byli hosty podcastu Where Everybody Knows Your Name, kde s moderátory Tedem Dansonem a Mary Steenburgenovou probírali hercovu kondici.

„Když se zamyslíte... vracím se do roku 1925, je mi téměř 100 let. To je šílené. Udělám velkou oslavu,“ vtipkoval Dick Van Dyke.

„Někdo se mě zeptal: Čemu přičítáte svůj věk a fyzickou kondici? Odpověděl jsem: Vždycky jsem cvičil. Tři dny v týdnu chodíme do posilovny. Tři dny v týdnu,“ vysvětlil herec.

Na to reagoval moderátor Ted Danson. Vzpomněl si, že herce vídal v posilovně nedaleko svého domu v Malibu. „Když jsem tam přišel dost brzy, viděl jsem vás cvičit na nějakém posilovacím stroji. Pak, skoro jako byste dělali kruhový trénink, nešli jste k dalšímu stroji, ale dotančili k němu,“ popisoval moderátor.

„Doslova jste dotančil k dalšímu stroji a já to sledoval několik týdnů,“ tvrdil. To potvrdila i jeho manželka Silverová: „Pořád to dělá!“

Již v minulosti herec zdokumentoval jeden ze svých tréninků během rozhovoru pro CBS This Morning. Tam bez obtíží prováděl sérii cviků na břicho.

„Je mi 95 let a spousta mých přátel do toho nejde,“ říkal herec známý ze seriálu Diagnóza vražda v roce 2021. „Takže všichni staříci, poslouchejte mě. Říkám vám, že můžete pokračovat... Já pořád tančím a zpívám!“

Nedávné požáry v Kalifornii zasáhly mimo jiné také Van Dykeův dům. Se ženou a jejich zvířaty se proto museli evakuovat. Herec se prý pokoušel použít hasičskou hadici, kvůli tomu se pak ale skoro nedostal k autu. „Vyčerpal jsem se, nemohl jsem vstát,“ řekl v rozhovoru s místním zpravodajstvím, který byl odvysílán v pořadu Today.

„Přišli tři sousedé, vynesli mě ven, vrátili se a uhasili malý požár v domě pro hosty a zachránili mě,“ dodal. Vypadalo to také, že při evakuaci přišli o kocoura. Herec však fanoušky potěšil, jelikož po návratu do domu se kocour Bobo našel. „Naštěstí ho bylo snadné najít a nic se mu nestalo,“ napsal na Facebook Dick Van Dyke.