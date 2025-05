Klape nám to, říká téměř stoletý Dick Van Dyke o manželce mladší o 46 let

Když si v roce 2012 bral za ženu producentku a herečku Arlene Silverovou, leckdo se jej snažil varovat, že jim to nebude klapat. O třináct let později to však vypadá, že opak je pravdou. „Vycházíme spolu naprosto skvěle,“ libuje si Dick Van Dyke ve společném rozhovoru, který pár exkluzivně poskytl magazínu People u příležitosti jejich rodinného minifestivalu Vandy Camp.

„Prostě nám jednomu na druhém nesmírně záleží,“ přitakává ihned Arlene. „Všichni nám tvrdili, že to nebude fungovat. A je přitom až děsivé, jak skvěle nám to spolu klape. To spíš lidem stejného věku vztahy nevydrží,“ říkají manželé.

Dick poznal Arlene v roce 2006 na akci SAG Awards, kde pracovala jako vizážistka. „V životě jsem nikdy neměl odvahu jen tak pozdravit neznámou dívku. Ale když kolem mě v zákulisí prošla Arlene, zničehonic jsem vyskočil a řekl: Ahoj, já jsem Dick. Něco mě na ní zkrátka upoutalo, a ukázalo se, že to bylo správně,“ vzpomíná herec.

Následně si začal Arlene najímat i na další svoje projekty, dvojice spolu začala chodit a o šest let později stvrdila svou vzájemnou oddanost manželským slibem.

„Když jsem s ním, mám pocit, že dokážu cokoliv. Hodně se navzájem podporujeme. Přijde mi, že tenhle Vandy Camp vlastně shrnuje tohle všechno do jediné akce,“ říká hercova choť na adresu jejich společné akce uspořádané v kalifornském Malibu.

„Je prostě nádherné být doma. Oba zbožňujeme Malibu, je to naše oblíbené místo, a ze všeho nejvíc pak náš dům. Takže tady jste vlastně u nás doma,“ pokračuje Arlene. „Jsme za to vděční. Náš domov sice zasáhl požár Franklin, ale i tak ve výsledku máme vlastně štěstí.“

„A já mám sedm měsíců do stovky,“ doplňuje k tomu herec, který je známý z filmů Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy, Noc v muzeu nebo seriálů The Dick Van Dyke Show a Diagnóza vražda.