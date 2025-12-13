Dick Van Dyke slaví 100 let. Prozradil zásady dlouhého šťastného života

Ve své nové knize 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to Life (100 pravidel pro život do 100 let: Optimistický průvodce životem) Van Dyke sdílí své životní zkušenosti, přičemž každé pravidlo je podloženo příběhem z jeho osobního života.
Vzpomíná na své dětství během Velké hospodářské krize v Illinois, kdy se spolu s bratrem učil komickým pádům při hrách na policisty a zloděje. Tyto dovednosti se mu později hodily při natáčení legendární televizní show The Dick Van Dyke Show v 60. letech.
Van Dyke přiznal, že klíčovou roli hrála i jeho zvědavost. „Nikdy jsem nepřestal chtít dělat nové věci,“ uvedl, když vysvětloval, proč se i ve vysokém věku pouští do nových projektů. Ať už jde o nové role nebo vystupování, Van Dyke říká, že ho žene vpřed jednoduchá filozofie: „Buď stále v pohybu.“
Velkou oporou je mu jeho o 46 let mladší manželka Arlene, která ho prý neustále povzbuzuje. „Fandí mi ve všem, co dělám,“ pochvaluje si herec a dodává, že díky ní se i po letech cítí jako mladík. „Má neuvěřitelný elán,“ říká o něm manželka.
Herec přiznává, že energie a dobrá nálada jsou pro něj klíčové. Přestože někdy cítí únavu, nikdy se neprobudí ve špatné náladě. Optimismus je podle něj zásadní součástí dlouhověkosti a pozitivní přístup k životu považuje za jednu z nejdůležitějších životních lekcí.
I když mu je sto let, stále cvičí a nepolevuje. „Každý den dělám něco pro své tělo,“ prohlásil Van Dyke a zdůraznil, že právě pravidelný pohyb mu pomáhá udržet si dobrou kondici i rovnováhu.
Jak se tedy dožít stovky? Podle herce stačí jednoduchá pravidla: pohyb, optimismus, láska a zvědavost. „Když máte co milovat a na co se těšit, tělo vás podrží,“ uzavřel Van Dyke.
Americký herec, moderátor, tanečník, zpěvák a bavič Dick Van Dyke, který 13. prosince oslaví 100. narozeniny, se proslavil filmovým muzikálem Mary Poppins (1964) či sitcomem Dick Van Dyke Show z let 1964-1966 v televizi CBS, který měl vysokou sledovanost a za který Van Dyke dostal tři ceny Emmy. Van Dyke hrál v divadle i filmu, získal celkem šest cen Emmy, jednu cenu Grammy a jednu cenu Tony a v roce 1993 byl uveden do Hollywoodského chodníku slávy. Naposledy hrál ve filmu Mary Poppins se vrací v roce 2018.