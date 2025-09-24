Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Diane Krugerová prozradila, že doposud neodhalila své tělo tak, jako právě v novém filmu The Shrouds (2024). „Nikdy jsem zatím na plátně neukázala tolik nahoty, proto jsem se po celou dobu natáčení cítila velmi zranitelná. Úplně poprvé jsem odhalila vše,“ řekla herečka o snímku, který režíroval kanadský režisér David Cronenberg (82).
Ve sci-fi thrilleru ztvárnila po boku francouzského herce Vincenta Cassela hned dvě role: mrtvou manželku a její sestru. „Chci veřejně pochválit svého hereckého partnera za to, že byl ke mně tak milý a doslova mi kryl záda,“ prohlásila Krugerová.
„Připadalo mi, že jako mrtvá vypadám docela dobře,“ vtipkovala hvězda filmu Troja v Cannes. Ve své nejnovější roli je herečka často úplně nahá a se zohaveným tělem.
„Když jsem pak celý film poprvé viděla, připadal mi spíš fascinující než odpudivý,“ řekla partnerka amerického herce Normana Reeduse, známého například ze seriálu Živí mrtví (The Walking Dead).
Film The Shrouds vypráví o obchodníkovi Karshovi (Cassel), vdovci, který se snaží vypořádat se smrtí své ženy (Krugerové). Vyvine proto speciální pohřební rubáš, který mu umožní komunikovat s mrtvými. Jeho inovativní hřbitov nabízí svým klientům možnost pozorovat rozklad svých blízkých v reálném čase.
Když je jeho hřbitov včetně hrobu jeho ženy poničen, Karsh se zaplete do záhady, která ho donutí přehodnotit své podnikání, manželství i loajalitu k památce zesnulé ženy. Hledání odpovědí ho přivádí před nové výzvy a příležitosti. Režisér David Cronenberg uvedl, že film byl inspirován smrtí jeho vlastní manželky.
Diane Krugerová byla v minulosti manželkou francouzského herce Guillaumea Caneta. Krátce po rozvodu začala žít s o dva roky mladším hereckým kolegou Joshuou Jacksonem. Vztah se rozpadl po deseti letech v roce 2016. Herečka se poté dala dohromady s hercem Normanem Reedusem. V roce 2018 se jim narodila dcera, o tři roky později se slavný pár zasnoubil.